آخر المستجدات بشأن المدمرة دماوند علي لسان الناطق باسم الجیش الایرانی

ولفت العمید تقی خانی فی تصریح له الیوم الاحد، الي ان المدمرة دماوند كانت قد تعرضت لدي دخولها المیناء لحادث اصطدام بكاسر الامواج فی بحر قزوین (شمال) وذلك لسبب سوء الاحوال الجویة والعواصف البحریة هناك.

واردف، انه فی اول خطوة (عقب هذا الحادث) تم تفكیك الاجهزة الحیویة والحساسة الثمینة للمدمرة دماوند ونقلها لغرض الصیانة الاساسیة الي 'مصانع الشهید تمجیدی' بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة؛ علي ان یتم اعادة تركبیها فی المدمرة.

واكد المتحدث باسم الجیش الایرانی انه فی ضوء قلة عمق المیاه فی مكان وقوع الحادث الذی یبلغ نحو 4 و5 امتار فقط، فإن الاحتمالات بشأن غرق المدمرة معدومة.

وتابع العمید تقی خانی قائلا، ان هیكل المدمرة دماوند تعرض لخسائر جدیة فقط؛ نافیا وجود ای قیود فی اعادة بناء المدمرة؛ ونظرا الي ان كافة اجزاء المدمرة هی محلیة الصنع، اكد علي انه سیتم انجاز عملیات الصیانة واعادة المدمرة دوماوند للخدمة قریبا.

انتهي ** ح ع

