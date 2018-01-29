نائب عام طهران يعلن عن صدور 95 لائحة اتهام ضد المتهمين في الاضطرابات الاخيرة

طهران / 28 كانون الثاني / يناير / ارنا - اعلن النائب العام في طهران 'عباس جعفري دولت ابادي' عن صدور 95 لائحة اتهام حتي الان ضد المتهمين في الاضطرابات الاخيرة؛ لافتا الي ان عدد الذين لا يزالون معتقلين علي ذمة هذه الاحداث يبلغ 10 اشخاص؛ داعيا القضاة الي التسريع في وتيرة الاجراءات لتحديد مصير هؤلاء المتهمين.

واشار دولت ابادي في تصريح له اليوم الاحد الي ان محاولات الاعداء والجماعات المناوئة كانت بهدف استمرار الفوضي داخل البلاد؛ مصرحا ان هؤلاء عقدوا الآمال علي ان تتواصل هذه الاضطرابات علي خلفية الاحتجاجات الشعبية؛ بما يستدعي التحلّي بالوعي من جانب المسؤولين المعنيين والشعب.
وتابع القول، ان نار الفتنة خمدت اليوم لكن تخطيط العدو لاثارة فتنة جديدة ليس مستبعدا.
وقال دولت ابادي الي ان الاضطرابات الاخيرة في البلاد استغرقت فترة قصيرة اثر وعي الشعب وعدم التحاقه بالغوغايين؛ مضيفا انه خلافا للفتنة التي وقعت خلال العام 2009 والتي استغرقت فترة طويلة، فإن يقظة الشعب الايراني في انحاء البلاد الي جانب التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية والشرطة والمؤسسات الامنية والسلطة القضائية ادّت الي ختام هذه الاضطرابات اسرع من الفترة المتوقعة.
وفي جانب اخر من تصريحاته لفت دولت ابادي الي صدور حكم قضائي بالسجن 10 اعوام علي احد العاملين في مجال صناعة الطاقة الكهربائية لكونه اقام علاقات مباشرة مع اجهزة استخبارية اجنبية واجري علي الاقل 15 لقاء مع ضباط استخبارات في الموساد وزودهم بالكثير من المعلومات حول صناعة الكهرباء والصناعة النووية الايرانية ازاء ثمن بخس (140 الف يورو ).
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نائب عام طهران يعلن عن صدور 95 لائحة اتهام ضد المتهمين في الاضطرابات الاخيرة

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