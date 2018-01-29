خاص 'إرنا':

سياسي فلسطيني: التمسك باستبدال راعي التسوية ليس حلاً .. والمطلوب مراجعة النهج ككل

رام الله/28 كانون الثاني/يناير/إرنا-حذر الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي من مغبة انخراط السلطة الفلسطينية مجدداً في عملية التسوية ؛ بالرغم من تصاعد وتيرة العداء الأمريكي، وتعالي التحريض الصهيوني.

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا'، قال 'عنبتاوي'، :' من خلال متابعة مسار التطورات الأخيرة يتضح جلياً أن هناك مشكلة رئيسية، وهي تتمثل في إبقاء الباب مفتوحاً لجهة استئناف المفاوضات مع تل أبيب من جانب أقطاب السلطة الذين يعتبرون الخلل الوحيد هو في راعي هذه المفاوضات، وليس في النهج ذاته'.
وأضاف، 'إصرار السلطة الفلسطينية علي البحث عن رعاة جدد للتسوية، وتأكيد تمسكها بهذه العملية يضعنا أمام المزيد من الخيبات، لا سيما وأن البديل المقترح يرفض الدخول علي خط استبعاد أمريكا من المفاوضات كما هو حال الاتحاد الأوربي'.
ونبه 'عنبتاوي' إلي أن الصفعات الأخيرة التي وجهتها واشنطن و ربيبتها 'إسرائيل' للمراهنين علي التسوية تستوجب الاعتراف العلني بعبثية التمسك بهذا النهج 'العقيم'.
وأردف قائلاً، :' نحن بحاجة للاعتراف صراحة بأن ما يطرح الآن يرمي إلي دفعنا مرة أخري لدهاليز المفاوضات التي لن تجلب لنا سوي المقترحات الهزيلة، في مقابل تكريس وجود الكيان الإسرائيلي علي هذه الأرض'.
ودعا الكاتب الفلسطيني إلي التركيز علي ترجمة الدعوات الوطنية المتعالية لجهة الإسراع في صياغة برنامج موحد يعيد رسم التحالفات، و المسارات لاسترداد الحقوق المسلوبة.
وتابع القول، :'نحن في مرحلة مواجهة، ولا منطقية للغرق في مشاريع الحلول المفروضة ، والرامية لإنهاء الصراع الممتد منذ عقود وفق الرؤية الأمريكية، والتي هي بالأساس رؤية إسرائيلية بحتة'.
يذكر أن قناة 'حدشوت' الصهيونية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها، :'إن تل أبيب طالبت البيت الأبيض بإلغاء حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أجندة قضايا الوضع النهائي حال تم طرح مبادرة سياسية جديدة ، وذلك أسوة بقضية القدس التي أسقطتها الإدارة الأمريكية عبر تسمية المدينة عاصمة لإسرائيل'.
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سياسي فلسطيني: التمسك باستبدال راعي التسوية ليس حلاً .. والمطلوب مراجعة النهج ككل

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