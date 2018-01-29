وفد تجاري من محافظة خراسان الرضوية يزور سلطنة عمان

مشهد المقدسه/28كانون الثاني/يناير- اعلن رئيس دائرة التجارة الخارجية التابعة لموسسه الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خراسان الرضوية 'شمال شرق' محمدعلي اميرفخريان ان وفدا يضم رئيس الموسسة وعددا من المنتجين ورجال الاعمال بمحافظة خراسان الرضوية يزور الاحد سلطنة عمان.

واضاف امير فخريان في تصريح له اليوم الاحد ان هذه الزيارة تهدف الي افتتاح معرض المنتجات الايرانية في مسقط وتقديم منتجات المنتجين الايرانيين من اجل تطوير العلاقات وزيادة حجم الصادرات غير النفطية والارتقاء بمستوي التبادل التجاري مع سلطنة عمان.
واضاف ان المنتجين في محافظة خراسان الرضوية سيرون فرصة مناسبة لتقديم سلعهم وخدماتهم من خلال افتتاح هذا المعرض في سلطنة عمان.
وصرح انه تم تصدير مليون و558 الف طن من السلع والبضائع بقيمة مليار و421 مليون دولار من الجمارك والاسواق الحدودية في محافظة خراسان الرضوية حيث شهدت قيمتها نموا بنسبة 11.5 بالمئه مع انخفاض زنتها بنسبة 5 بالمئة.
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وفد تجاري من محافظة خراسان الرضوية يزور سلطنة عمان

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