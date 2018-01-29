مساعد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية؛

أميركا والإتحاد الأوروبي يسعيان وراء إستمرار محادثات سوتشي في جنيف

دمشق/28 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال مساعد الأمين العام لإتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، ان أميركا والإتحاد الأوروبي يعارضان قمة سوتشي ويسعيان وراء إستمرار هذه المحادثات في جنيف علي غرار إجتماعات جنيف المسبقة.

وأضاف الشيخ 'ناصر أختر' اليوم الأحد علي هامش مراسم تقديم الرئيس الجديد لهذا الإتحاد 'علي رضا عنايتي' في سوريا، انه إذا لم يشارك الإتحاد الأوروبي في قمة سوتشي، فمن المحتمل أن يعترض هذا الإجتماع ثمة مشاكل لأنهم يسعون وراء تحقيق أهدافهم المنشودة في إطار إجتماع جنيف.
ووقع الإتفاق حول عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي خلال قمة إيران وروسيا وتركيا التي عقدت في سوتشي في نوفمبر 2017.
ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، تم دعوة أكثر من 1600 شخص لحضور إجتماع مؤتمر الحوار الوطني السوري.
وقال مساعد الأمين العام لإتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ان اجتماع سوتشي في روسيا سيضم القطاعات الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية وستشارك فيه كذلك الجماعات الارهابية.
وأكد أختر أن الحوارات بين المشاركين في اجتماع سوتشي ستستمر حتي الوصول الي المرحلة الانتقالية السياسية.
وتابع، انه من المحتمل ان لا يتسني للمشاركين في اجتماع سوتشي التوصل الي اتفاق في المرحلة الاولي وأن يضطروا لمواصلة إجتماعاتهم المقبلة في جنيف.
واستمر في ذات السياق، لذلك، ان الاجتماعات السابقة في جنيف استمرت لعدة مراحل، وانتهت معظمها دون أية جدوي.
وصرح، أن تركيا اعترضت خلال القضية الأخيرة علي حضور الأكراد السوريين في سوتشي، قائلة إنه ليس لديهم مكانة في هذا الاجتماع.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية

سوتشي

جنيف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أميركا والإتحاد الأوروبي يسعيان وراء إستمرار محادثات سوتشي في جنيف

معظم المشاهدات

جهانغيري: التفاهمات الموقعة بعد الاتفاق النووي تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار

جهانغيري: التفاهمات الموقعة بعد الاتفاق النووي تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار

استشهاد رائد في الحرس الثوري خلال اشتباك مع الدواعش غرب ايران

استشهاد رائد في الحرس الثوري خلال اشتباك مع الدواعش غرب ايران

السفیر الروسی بطهران: ایران ملتزمة بتعهداتها فی الاتفاق النووی

السفیر الروسی بطهران: ایران ملتزمة بتعهداتها فی الاتفاق النووی

آخر المستجدات بشأن المدمرة دماوند علي لسان الناطق باسم الجیش الایرانی

آخر المستجدات بشأن المدمرة دماوند علي لسان الناطق باسم الجیش الایرانی

ظريف يلتقي ممثل الامم المتحدة في شؤون العراق

ظريف يلتقي ممثل الامم المتحدة في شؤون العراق

أحدث الأخبار

اغاثة 40 الف شخص كانوا عالقين بسبب موجة الثلوج في ايران

اغاثة 40 الف شخص كانوا عالقين بسبب موجة الثلوج في ايران

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

تحذيرات من مخططات اميركية لنشر الفوضي في محافظة الانبار العراقية

نادي نفط الوسط العراقي يقترب من ضم محترف ايراني ثان

نادي نفط الوسط العراقي يقترب من ضم محترف ايراني ثان

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

كتائب حزب الله: امريكا تستهتر وتستخف بكرامة الشعب العراقي ودماء ابنائه

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

خلال استقباله المبعوث الاممي في الشان العراقي

عبداللهيان: اميركا تنقل قادة داعش المدحورين من العراق وسوريا الي افغانستان

موضوعات مرتبط