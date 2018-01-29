وفد إقتصادي نمساوي يزور مشهد بهدف تطوير العلاقات

مشهد/28 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن رئيس دائرة العلاقات الدولية لبلدية مشهد، عن زيارة وفد إقتصادي نمساوي الي مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية والعلمية والتجارية.

وأضاف 'حسين كشيري' اليوم الأحد في حديث لمراسل إرنا، ان 'اشتفان شولتز' سفير النمسا لدي طهران ومساعد وزير الإقتصاد النمساوي 'جوزيف ماير' يترأسان هذا الوفد الذي وصل الي مدينة مشهد المقدسة مساء أمس السبت باستضافة رئيس بلدية هذه المدينة.
واضاف ان اعضاء الوفد كذلك زاروا الروضة الرضوية المقدسة ومتاحف مدينة مشهد وعددا من الوحدات الصناعية بالمدينة.
وأضاف كشيري أن زيارة الوفد النمساوي الي مشهد تستمر حتي يوم غد الإثنين.
وتعد النمسا أحد بلدان أوروبا الوسطي والتي كانت تحتل المرتبة الاقتصادية الرابعة عشرة بين البلدان الثرية بالعالم حسب إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم للعام 2015.
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اقتصاد

وفد إقتصادي نمساوي

مشهد المقدسة

بلدية مشهد

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وفد إقتصادي نمساوي يزور مشهد بهدف تطوير العلاقات

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