وفد إقتصادي نمساوي يزور مشهد بهدف تطوير العلاقات

وأضاف 'حسين كشيري' اليوم الأحد في حديث لمراسل إرنا، ان 'اشتفان شولتز' سفير النمسا لدي طهران ومساعد وزير الإقتصاد النمساوي 'جوزيف ماير' يترأسان هذا الوفد الذي وصل الي مدينة مشهد المقدسة مساء أمس السبت باستضافة رئيس بلدية هذه المدينة.

واضاف ان اعضاء الوفد كذلك زاروا الروضة الرضوية المقدسة ومتاحف مدينة مشهد وعددا من الوحدات الصناعية بالمدينة.

وأضاف كشيري أن زيارة الوفد النمساوي الي مشهد تستمر حتي يوم غد الإثنين.

وتعد النمسا أحد بلدان أوروبا الوسطي والتي كانت تحتل المرتبة الاقتصادية الرابعة عشرة بين البلدان الثرية بالعالم حسب إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم للعام 2015.

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