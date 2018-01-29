وزير النفط : ايران حقّقت زيادة في انتاج الخام من الحقول المشتركة

وفي معرض الاشارة الي انجازات وزارة النفط الايرانية خلال العام الاخير، اشار زنكنة الي تدشين المرحلة الاولي من 'مصفي نجم الخليج الفارسي'؛ مصرحا انه يتم حاليا انتاج 12 مليون لتر من وقود 'البنزين يورو 4' في هذا المصفي؛ ومعربا عن توقعه بتدشين المرحلة الثانية لمصفي 'نجم الخليج الفارسي' بنهاية العام الايراني الحالي (في 20 مارس 2018).

وفي جانب اخر من الانجازات الايرانية في مجال صناعة النفط، نوّه وزير النفط الي النموّ الحاصل في مجال صادرات الخام اثر زيادة حصة البلاد من الانتاج في الحقول المشتركة.

وتابع القول ان متوسط صادرات النفط الايراني خلال الاشهر العشرة الماضية يشير الي حصول زيادة بمقدار 60 الف برميل في هذا الخصوص؛ مضيفا ان حجم صادرات الخام الايراني يزيد حاليا عن المليونين و500 الف برميل يوميا.

وفيما اشار الي ان طاقة انتاج الجمهورية الاسلامية للنفط تقل حاليا عن الـ 4 ملايين برميل يوميا، توقع وزير النفط الايراني انه وفقا للاهداف المحددة بلوغ حجم انتاج البلاد 4 ملايين و500 الف برميل يوميا.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار زنكنة الي صادرات الغاز الايراني؛ مصرحا انه يتم حاليا تصدير كمية تتراوح بين 12 و13 مليون متر مكعب يوميا الي العراق؛ كما يتم تصدير هذا المنتج كما في السابق وبنسبة 30 مليون متر مكعب يوميا الي تركيا.

وردا علي سؤال بشأن عائدات بيع النفط، قال ان جميع العائدات المترتبة علي بيع النفط تودّع في حساب البنك المركزي الايراني؛ مؤكدا انه لم يتم تجميد اي من هذه المبالغ.

واردف القول ان الجمهورية الاسلامية تواجه حاليا بعض التعقيدات في مجال استيفاء العائدات مع بعض الدول مثل كوريا الجنوبية وبنسبة اقل مع الصين، عازيا ذلك الي ان البنوك غير التجارية في هذه البلدان تضع بعض القيود امام البنوك التجارية وذلك نظرا لبعض الاسباب التي معظمها سياسية.

وتطرق وزير النفط الايراني الي مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة 'كازبروم' الروسية، موضحا ان الجمهورية الاسلامية ابرمت هذه الوثيقة بهدف اجراء دراسات تخصصية علي 4 حقول غازية في البلاد وهي حقل فرزاد A وحقل فرزاد B وبارس الشمالي وحقل كيش.

وتابع القول ان الشركة الروسية ترغب في تطوير هذه الحقول، فضلا عن الاستثمار في مشروع انتاج الغاز الطبيعي المسال داخل البلاد؛ مضيفا انه ينبغي علي كازبروم ان تسلم نتائج دراساتها ومقترحاتها حول هذا الموضوع مع بداية العام الايراني الجديد (في 21 مارس 2018).

ونوه زنكة ايضا الي ان الشركة الروسية ابدت رغبتها خلال المفاوضات مع ايران للمساهمة في مشروع نقل الغاز الايراني الي باكستان والهند؛ وقال : لقد اعلنّا عن استعدادنا لتصدير الغاز الايراني وتقرر علي اثره ان تتولي كازبروم التنسيقات اللازمة مع باكستان والهند في هذا الخصوص.

وفي معرض الاشارة الي اسباب عدم تنفيذ مشروع انبوب 'اي بي'، اكد وزير النفط الايراني ان باكستان تتحمل المسؤولية في ذلك؛ مضيفا انه برغم المبالغ المليارية التي انفقتها الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف تنفيذ هذا المشروع داخل البلاد وصولا الي الحدود الباكستانية واستعدادها علي تصدير الغاز الي هذا البلد، لكن الجانب الباكستاني لايزال لم يف بوعوده في هذا الاطار.

انتهي ** ح ع

