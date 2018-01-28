بروجردي : ترامب لن يجدي نفعا في محاولاته لرسم صورة سلبية عن ايران

تصريحات بروجردي هذه جاءت اليوم الاحد خلال اللقاء مع الصحفيين علي هامش الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي، وفي معرض الرد علي سؤال حول تصرفات مندوبة امريكا لدي الامم المتحدة 'نيكي هيلي' في اختبار بقايا الصاروخ اليمني والمزاعم المطروحة من انه 'ايراني الصنع'.

وتطرق رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية لزيارته الاخيرة الي بروكسل بدعوة من البرلمان الاوروبي؛ مصرحا انه لم يلحظ اي رؤي ايجابية لدي البلدان الاوروبية ازاء اجراءات امريكا وترامب.

وتابع القول : هؤلاء لديهم انتقادات علي سياسات ترامب الداخلية والخارجية والاقليمية؛ ويبدو انه في ضوء الانتقادات الواسعة واجراءات ترامب وتأثره بالكيان الصهيوني، فقد يسعي (الاخير) الي رسم صورة سلبية عن الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مضيفا ان هذا المخطط يتم في اطار اجراءات الثالوث الصهيوني - السعودية - الامريكي.

علي صعيد اخر، اشار بروجردي الي المخطط الذي تعدّ له واشنطن خلف الكواليس بهدف تقسيم سوريا؛ مشددا بالقول : نحن ندافع وبكل قوة عن سلامة الاراضي السورية والعراقية.

واردف، لقد اظهرت امريكا من خلال تصرفاتها بانها لا تزال تنتهج سياسة دعم الارهابيين واثارة الفوضي وتقسيم بلدان المنطقة؛ مضيفا : نحن نعقتد بانها لن تحقق اي نتائج في ذلك.

وردا علي سؤال حول اجراء حرس الثورة الاسلامية الاخير في التصدي لتنظيم 'داعش' غربي البلاد، قال انه طوال السنوات الماضية فقد تولت مجموعات عديدة مهاماً بهدف النفوذ داخل البلاد وخاصة 'داعش' الذي ابدي نشاطا في هذا الخصوص.

وتابع القول، لقد حقق الحرس الثوري و وزراة الامن وقوات حرس الحدود النجاح في هذه العمليات.

وتوقع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية تكرار هذه التحديات في المستقبل وذلك في ضوء التحديات الراهنة؛ مشددا بالقول : نحن قادرون علي افشالها جميعا.

وفي معرض التعليق علي الهجوم التركي علي مدينة عفرين السورية، قال بروجردي ان هذا الاجراء من جانب تركيا كان ردّا علي ما قام به الامركيان؛ موضحا ان امريكا وعقب فشلها في مخطط داعش وتغيير النظام السياسي في سوريا اتجهت نحو تاسيس 'جيش كردي' من 30 الف عنصر علي ان يتم تدربيهم بواسطة مستشارين امريكان.

وخلص رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الي ان امريكا ترمي لتقسيم سوريا؛ معربا عن امله في احباط هذا المخطط كما حصل ذلك في العراق واقليم كردستان.

انتهي**ح ع

