اللواء باقري :

تجنيد كافة الإمكانيات والكوادر العسكرية لإعادة فتح الطرق

طهران/28 كانون الثاني/يناير/إرنا- أبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء 'محمد باقري' القوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي لتقديم مساعدات لازمة لقوات الإغاثة عبر تجنيد كافة الإمكانيات والموارد البشرية العسكرية وذلك بعد ان شهدت اغلبية المناطق الايرانية سقوط ثلوج مكثفة.

وأعلن اللواء باقري اليوم الأحد خلال رسالة له عن الإستعداد التام للقوات المسلحة لتقديم مساعدات لازمة للحكومة وقوات الإغاثة لإعادة فتح الطرق في البلاد.
وتسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ يوم امس باغلاق العديد من الطرق في انحاء البلاد، من بينها الطرق الرئيسية المودية الي العاصمة طهران، كما اغلق مطارا الامام الخميني (قده) ومهرآباد الي اشعار آخر بسبب كثافة الثلوج وانعدام الرؤية.
علماً بأنّ 18 محافظة واجهت خللاً في الحركة المرورية في الطرق الواصلة بينها بسبب التساقط الكثيف للثلوج.
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تجنيد كافة الإمكانيات والكوادر العسكرية لإعادة فتح الطرق

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