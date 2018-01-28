عضو بارز فی حزب الله: زیارة وفد الخزانة الامریكیة الی بیروت لا تفاجئنا

الموسوی وهو عضو فی كتلة الوفاء للمقاومة لفت فی حدیث لوكالة انباء الجمهوریة الاسلامیة الي ان حزب الله مطمئن لموقف رئیس الجمهوریة میشال عون كما لاداء حاكم مصرف لبنان وفیما یلی المقابلة كاملة :

*ارنا: بعد زیارة وفد وزارة الخزانة الاخیر الي لبنان تم تداول معلومات عن الامیركیین اظهروا خلال الزیارة تشددا كبیرا تجاه حزب الله ما هو تعلیقكم حول هذا الامر ؟

**حسین الموسوی: نحن نعتقد ان كل ما یستطیعه الامیركی سیاسیا اقتصادیا وعسكریا لن یتأخر فی الاقدام علیه . وعندما یتردد الامیركی فی اتخاذ ای اجراء معادی لحزب الله فالسبب هو عدم قدرته علي اتخاذ هذا الاجراء او عدم استعداده لتحمل التداعیات والنتائج . لذلك فان زیارة وفد الخزانة لا تفاجئنا سواء من حیث الشكل او من حیث المضمون . نحن نعتبر ان حزب الله فی وضع قوی ونضع خطط تتواءم مع الاسوأ الذی یمكن ان یفرضه الامیركیون علینا.

*ارنا: المعروف الیوم ان المستهدف من الضغوطات والاجراءات الامیركیة هو بیئة المقاومة وجمهور حزب الله . فهل یمكن التخفیف من وطاة هذا الاستهداف ؟

**حسین الموسوی: طبعا بات معلوما وواضحا ان المشروع الامیركی یستهدف رجال اعمال وتجار یصنفون فی فئة المؤیدین للمقاومة وانا اعتقد ان عددا كبیرا من التجار بداوا باتخاذ اجراءات للتخفیف من تأثیر الاحراءات اما عن بیئة المقاومة فقناعتنا ان هذه البیئة لدیها استعداد للصمود بشكل كبیر .

*ارنا: هل انتم مطمئنون للموقف الرسمی ؟

**حسین الموسوی: الموقف الرسمی فی لبنان یبدو فی بعض الاحیان مشتتا . نحن مطمئنون لمواقف فخامة رئیس الجمهوریة ونثق به ونلمس وعیه وقدرته واحساسه الكبیر بالمسؤولیة تجاه المقاومة . اما بالنسبة لبعض الاطراف فاننا فی المرحلة الاخیرة نسمع اراء ومواقف غیر مفهومة من العدو الاسرائیلی والعلاقة معه اعتقد ان هناك اخطاء ترتكب.

*ارنا: ماذا عن موقف القطاع المصرفی ؟

**حسین الموسوی: حتي الأن یمكن القول ان اداء حاكم مصرف لبنان مقبول ومسؤول وفیه الكثیر من الانتباه لحساسیة القضیة ولكن للاسف هناك مصارف لا یمكن الركون الیها وقد نشهد تجاوبا من قبلهم مع الامیركیین.

*ارنا: الا تعتبر زیارة الوفد الامیركی انتقاصا من السیادة اللبنانیة ؟

**حسین الموسوی: نعم هذه الزیارة هی تدخّل سافر للأمیركیّین فی لبنان وهذا یجعلنا نتساءل: لماذا تقوم قیامة البعض لو زار أخ عربیّ بلدنا وألقي السلام من حدود الوطن علي فلسطین السلیبة ونحن نطالب المعنیین بالتعاطی بمسؤولیة وطنیّة وأخلاقیّة وأن یقوموا بدورهم وفق الأصول فی حفظ سیادة لبنان واللبنانیّین.

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