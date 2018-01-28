سك نقود معدنية تذكارية بمناسبة الذكري السنوية الخمسين لأعمال سوق رأس المال الايراني

طهران / 28 كانون الثاني / يناير – إرنا – تم اليوم الأحد عرض نقود معدنية من فئة خمسة آلاف ريال جديدة بمناسبة الذكري السنوية الخمسين لأعمال سوق رأس المال الايراني بحضور وزير الإقتصاد ورئيس البنك المركزي ورئيس مؤسسة البورصة والأوراق المالية.

هذا وقد اُقيم اليوم حفل تكريم نصف قرن من نشاط سوق رأس المال الايراني بحضور مسعود كرباسيان وزير الشؤون الإقتصادية والمالية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي وعبد الناصر همتي رئيس مؤسسة التأمين المركزي وشابور محمدي رئيس موسسة البورصة والأوراق المالية وبالتعاون مع موظفي موسسة طبع الأوراق النقدية والنقود المعدنية التابعة للبنك المركزي.
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية علي مقترح تقدم به رئيس البنك المركزي تم طبع 20 مليون قطعة نقود معدنية من فئة خمسة الاف ريال ايراني سيتم توزيعها داخل الأسواق قريباً تزن الواحدة منها 10.1 بقطر 29.3 متألفة من معدن تركيبي يتكون من النحاس والزنك والنيكل نُحِت عليها «مشروع الذكري الخمسين لنشاط سوق رأس المال الايراني».
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الذكري السنوية الخمسين

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سك نقود معدنية تذكارية بمناسبة الذكري السنوية الخمسين لأعمال سوق رأس المال الايراني

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