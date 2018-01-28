سك نقود معدنية تذكارية بمناسبة الذكري السنوية الخمسين لأعمال سوق رأس المال الايراني

هذا وقد اُقيم اليوم حفل تكريم نصف قرن من نشاط سوق رأس المال الايراني بحضور مسعود كرباسيان وزير الشؤون الإقتصادية والمالية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي وعبد الناصر همتي رئيس مؤسسة التأمين المركزي وشابور محمدي رئيس موسسة البورصة والأوراق المالية وبالتعاون مع موظفي موسسة طبع الأوراق النقدية والنقود المعدنية التابعة للبنك المركزي.

وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية علي مقترح تقدم به رئيس البنك المركزي تم طبع 20 مليون قطعة نقود معدنية من فئة خمسة الاف ريال ايراني سيتم توزيعها داخل الأسواق قريباً تزن الواحدة منها 10.1 بقطر 29.3 متألفة من معدن تركيبي يتكون من النحاس والزنك والنيكل نُحِت عليها «مشروع الذكري الخمسين لنشاط سوق رأس المال الايراني».

إنتهي** ع ج** 1837

