نائب عراقي: لامبرر لوجود اي قاعدة امريكية في العراق

وقال الساعدي في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) ان ' العراق طلب مستشارين من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لدعم القوات الامنية في القضاء علي عصابات داعش الارهابية التي احتلت بعض المدن سابقا.

واضاف ان' بعد حضور المستشارين الي العراق قامت القوات الامريكية ببناء بعض القواعد الثابتة وهذا الامر يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية ولابد من ازالة هذه القواعد بعد القضاء علي داعش بشكل نهائي في العراق.

وبين'نامل من هذه القوات ان تغادر العراق كما غادرت في الأعوام السابقة لكي يعود العراق الي وضعه الطبيعي دون تدخلات دول الخارج في شؤونه.

وكشف تقرير لموقع غلوبال ريسيرج الأمريكي، مؤخرا، عن وجود 800 قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في العالم، من بينها ست قواعد في العراق.

وكان بعض نواب التحالف الوطني العراقي قد طالبوا في وقت سابق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الي توضيح سبب وجود القواعد الأمريكية داخل العراق، فيما بينوا بان تواجد تلك القوات تثير 'المخاوف' بوجود أجندة امريكية اخري مضرة بالعراق مشابهة 'للاجندة الداعشية'.

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