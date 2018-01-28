تأكيد الوزير الباكستاني علي تعاون طهران واسلام آباد لرفع مستوي الخدمات السياحية

و وصف «سردار محمد يوسف» البلدين بالشقيقين والجارين مؤكداً علي ضرورة تعاونهما في مجال السياحة خاصة السياحة الدينية.

وفي حديث له عن التسهيلات التي تقدمها باكستان للسياح الباكستانيين الذين يقصدون زيارة الأماكن الدينية في ايران قال: إتبعنا خطوات لتسهيل سفر رعايانا وذلك عبر إقامة إجتماعات وتنسيقات متعددة مع أصحاب الرأي والمؤسسات ذات النفوذ.

كما أكّد هذا الوزير الباكستاني علي ضرورة تفعيل القطاع الخاص للقيام بمهام خدمة سياح البلدين وقيام هذا القطاع بالتعريف بالأماكن السياحية المنتشرة في أرجاء ايران وباكستان متمنياً أن يساعد ذلك في تقارب الشعب الايراني والباكستاني أكثر فأكثر.

هذا و أعلن سردار محمد يوسف عن رغبة الحكومة الباكستانية عن توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالات سياحية اُخري علاوة علي السياحة الدينية .

علماً بأنّ باكستان استقطبت عام 2017 ، مليونا و750 الف سائح من شتي دول العالم.

انتهي** ع ج**2344

