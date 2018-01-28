وزير الداخلية : باشراف استخباراتي وأمني تمكنا من منع تسلل الارهابيين الي داخل البلاد

وفي معرض توضيح تفاصيل مواجهة القوي الامنية للارهابيين، علي هامش الاجتماع المشترك لمجلس التنمية والأمن المستدام لمناطق شرق وغرب البلاد اليوم الاحد، اضاف عبدالرضا رحماني فضلي: كانت تصلنا وباستمرار تقارير عن الخلايا الارهابية، ولله الحمد تمكنا وباشراف استخباراتي وأمني من رصد دخول السلاح والمتفجرات والارهابيين الي داخل البلاد وتصدينا لهم بسرعة.

وصرح رحماني فضلي بان قوات التعبئة والحرس الثوري ووزارة الأمن والتي رصدت ومن قبل ، الخلية الارهابية التي تتكون من 22 شخصا، تمكنت من اعتقال 16 منهم وقتلت احد الارهابيين فيما فر الباقون.

واشار وزير االداخلية الي استشهاد 3 مقاتلين من قوات مقر 'النجف الاشرف' في هذا الاشتباك.

علما ان قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، اعلن أمس القبض علي 16 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي ومقتل عدد آخر في العمليات التي جرت السبت في غرب البلاد.

انتهي** 2344

