مشاركة إيران في قسم الموسيقي العرفانية في مهرجان مسقط الدولي

وقال بهمن أكبري: إنّ سالار عقيلي المطرب الشعبي الايراني سيشارك برفقة فرقة «راز ونياز» وذلك في قاعة متحف التراث الثقافي «بيت الزبير» خلال المهرجان الثقافي الدولي العشرين الذي سيقام في سلطنة عمان.

وصرّح الملحق الثقافي الايراني أنّ هذا المهرجان يعتبر أهم حدث ثقافي فني في السلطنة يتم توظيفه لتنمية وتوسيع العلاقات الفنية والثقافية بين هذا البلد والدول الاُخري واستقطاب السائحين.

كما أعلن بهمن أكبري عن مشاركة إيران في هذا المهرجان بفرق اُخري ناشطة في الفنون التشكيلية والرسم والمينا المزجج إضافة إلي اقامة معرض للصناعات اليدوية وإقامة واحة للتراث الثقافي الايراني.

علماً بأنّ المهرجان سيستمر لمدة 4 أيام جنوب مسقط في حديقة العامرات تشارك فيه فرق موسيقية من السلطنة وايران وباكستان والمغرب إضافة إلي مشاركة دول اُخري في مجالات فنية ثقافية منها عربية وآسيوية واوروبية وكذلك الولايات المتحدة وسيبدأ المهرجان أعماله في ال18 من يناير حتي العاشر من فبراير. هذا و سيبدأ عرض الموسيقي العرفانية للمطرب الشعبي الايراني «سالار عقيلي» مساء الاثنين 29 يناير.

إنتهي** ع ج**2344

