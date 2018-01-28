عرض أول منتج للخلايا الجذعية للجلد في البلاد

وأفادت تقارير مراسلنا بأنّ هذا المنتج القائم علي تقنية الخلايا الجذعية عبر حقن خلية فيبروبلاست الجذعي تم إنتاجه للمرة الاولي في ايران وحيث سيتم توظيفه لعلاج الجروح المزمنة والقروح ذات الصلة بمرض السكري وندوب حب الشباب وإعادة الحيوية للجلد.

هذا وتم الاعلان عن انتاج مستحضر«رنيودرم سل» بتعاون بين مركز أبحاث الجلد والخلايا الجذعية التابع لجامعة طهران للعلوم الطبية ومؤسسة بركة ومعهد أبحاث رويان.

كما أعلن محمد علي نيلفروش زاده رئيس مركز أبحاث الجلد والخلايا الجذعية خلال حفل ازاحة الستار عن هذا المنتج الجديد، عن نجاح البلد في انتاج ثلاثة مستحضرات اُخري من الخلايا الجذعية ذات صلة بالطب الترميمي تمر الآن بالمراحل النهائية للتأييد وفور دخولها الأسواق ستلتحق ايران بالدول الثمانية المتفوقة في العالم في مجال توظيف الخلايا الجذعية في الطب الترميمي.

إنتهي** ع ج**2344

