القطاع الخاص یتولي مهمة تنفیذ مشروع توفیر میاه شرق البلاد عن طریق بحر عمان

وأضاف 'علی عبد اللهی باغ سیاهی' الیوم الأحد بأنّ تنفیذ مشروع نقل المیاه من بحرعمان الی شرق ایران یأتی فی إطار تعویض نقص المیاه فی محافظات خراسان الرضویة وخراسان الجنوبیة وسیستان وبلوشستان.

وأكّد مهدی عبداللهی علی ضرورة تنفیذ المشروع نظراً إلی الجفاف المتواصل وقلة نسبة هطول الأمطار والحالة المتأزمة لسهول محافظة خراسان الرضویة والتدنی الكبیر لمستوی المیاه الجوفیة فیها وضرورة ترمیم المواقع الحاضنة للمیاه فضلاً عن الإزدیاد السكانی فی هذه المحافظات.

وقال عبد اللهی بأنّ العجز الذی تواجهه مخازن المیاه فی ایران بلغ 10.5 ملیار متر مكعب بلغت حصة محافظات سیستان وبلوشستان وخراسان الجنوبیة وخراسان الرضویة من هذا العجز نسبة 1.7 ملیار متر مكعب.

كما أعرب المقاول التنفیذی لمشروع دراسات تحلیة المیاه ونقلها من بحرعمان عن إرتیاحه للتقدم الذی شهدته دراسات هذا المشروع والذی بلغ 70 بالمئة حتی الآن والذی اُحیلت مهمة القیام به إلی شركة المیاه الاقلیمیة التابعة لمحافظة خراسان الرضویة.

وبالنسبة لمشروع نقل میاه بحرعمان الی شرق البلاد قال عبد اللهی: إنّ طول الأنابیب التی سیتم مدها من بحر عمان إلی محافظة خراسان الرضویة سیبلغ مایقارب ال 1600 كیلومتر فی مدة تصل الی 7 سنوات لأغراض الشرب والصناعة تشارك فیه شركة استشاریة هولندیة.

ونقلاً عن هذا المقاول ستحتاج المحافظات الثلاثة الی ملیار و750 ملیون متر مكعب من المیاه عام 2042 فی حین أنّ قدرتها الانتاجیة الحالیة للمیاه لاتتجاوز ال900 ملیون متر مكعب.

إنتهی** ع ج**2344

