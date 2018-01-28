البرلمان يبدأ بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الايراني القادم

طهران /28 كانون الثاني / يناير – إرنا – عقد مجلس الشوري الاسلامي صباح اليوم الاحد جلسته العلنية ليتصدر موضوع مناقشة مشروع الموازنة المقترحة من جانب الحكومة جدول أعماله.

وأعلن رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني في افتتاح الجلسة التي عقدت بحضور 194 نائباً، عن عقد إجتماع غير علني قبيل هذا الاجتماع العلني، نوقشت خلاله قضايا ذات صلة بالميزانية.
وأفادت المصادرالبرلمانية بأنّ نواب مجلس الشوري الاسلامي سيناقشون الخطوط العامة للميزانية ثم يتناولون تفاصيلها حيث ستستمر هذه العملية اسبوعين ومن المحتمل أن تتم المصادقة النهائية علي قانون الميزانية قبل العاشر من فبراير.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد قدم لمجلس الشوري الاسلامي في العاشر من ديسمبر/كانون الاول 2017، مشروع قانون الموازنة، مؤكدا حينها علي أنها تركز علي ايجاد شامل لفرص العمل ومكافحة الفقر وارساء العدالة.
وبحسب منظمة التخطيط والموازانة الايرانية، فأن حجم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية التي ستبدأ 21 مارس/آذار 2018، يتخطي 341 مليار دولار دون عجز. معتمدا سعر برميل النفط 55 دولارا والسعر الرسمي للدولار= 35 الف ريال.
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البرلمان يبدأ بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الايراني القادم

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