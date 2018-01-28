السفیر الروسی بطهران: ایران ملتزمة بتعهداتها فی الاتفاق النووی

اصفهان / 28 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اكد السفیر الروسی بطهران لوان جاغاریان، ان ایران ملتزمة بتعهداتها فی اطار الاتفاق النووی، لافتا الي ان بلاده تنتقد بشدة سیاسات امیركا فی هذا المجال.

وخلال لقائه السبت محافظ اصفهان محسن مهرعلی زادة لتقدیم القنصل الروسی العام الجدید فی المحافظة بوریس بورمیستروف، قال جاغاریان، ان روسیا كالدول الاوروبیة عازمة علي صون الاتفاق النووی وهی تدافع عن مواقف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی هذا المجال.
واضاف، ان التنسیق بین البلدین وخاصة حول موضوع سوریا ادي الي هزیمة ظاهرة الارهاب وتهدیداته الي حد كبیر.
واشار السفیر الروسی الي مؤتمر الحوار الوطنی السوری المقرر عقده فی سوتشی بروسیا قریبا وقال، ان لدینا وجهة نظر مشتركة حول موضوع سوریا ونحن فی خندق واحد ونقوم برصد القضایا عن كثب وننسق مواقفنا مع بعض.
ونوه الي نمو التعاون بین البلدین خاصة فی المجال الاقتصادی وقال، ان الاجتماع الـ 14 للجنة التعاون الاقتصادی المشترك بین ایران وروسیا سیعقد یومی 5 و 6 اذار /مارس القادم فی موسكو ونحن نتوقع ان یشارك وفد كبیر من التجار والناشطین ااقتصادیین الایرانیین فیه.
واشار الي ان البلدین یسعیان لالغاء التاشیرات السیاحیة فی غضون الاشهر القادمة بعد معالجة بعض المشاكل القائمة فی هذا السیاق، معربا عن أمله فی ان تكون بلاده مضیفا جیدا للمنتخب الوطنی الایرانی لكرة القدم اثناء موندیال روسیا.
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السفیر الروسی بطهران: ایران ملتزمة بتعهداتها فی الاتفاق النووی

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