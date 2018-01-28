جهانغيري: التفاهمات الموقعة بعد الاتفاق النووي تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار

شيراز / 28 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، مساء السبت انه وبعد الاتفاق النووي تم توقيع تفاهمات بقيمة اكثر من 40 مليار دولار ومن ضمنها 30 مليارا تحولت الي عقود مصرفية.

وخلال مشاركته في اجتماع المجلس الاداري بمحافظة فارس (جنوب)، السبت، قال جهانغيري انه ينبغي الاستفادة من المصادر الاجنبية للاستثمارات والتقدم بالمشاريع الي الامام.
واضاف، انه بالامكان الاستفادة من الاتفاق النووي لتنمية البلاد وقد تم لغاية الاستفادة كثيرا منه وهنالك بطبيعة الحال نكث اميركا لعهودها في اطار الاتفاق.
واشار الي الاجواء الدولية الحاصلة بعد مجيء ترامب الي سدة الحكم والذي يقول الاميركيون عنه بانه غير متوزان نفسيا وعليه ان يراجع المستشفي والطبيب، واضاف، ان ما يستهدفه الاخرون والصهاينة من ترامب هو انه الي اي مدي يمكنه الاضرار بايران.
واكد جهانغيري قدرة ايران علي العبور من المشكلات واضاف، انه في هذه المنطقة المتازمة تعتبر ايران الدولة الوحيدة التي يمكنها ان تكون جزءا من حلول المنطقة اي انه من دون ايران لا يمكن حل قضايا المنطقة.
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جهانغيري: التفاهمات الموقعة بعد الاتفاق النووي تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار

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