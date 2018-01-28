موجة من البرد وتساقط الثلوج تجتاح مختلف المناطق فی ایران

طهران / 28 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اجتاحت موجة من البرد وتساقط الثلوج والعواصف الثلجیة مختلف مناطق ایران منذ یوم امس السبت، ومن ضمنها العاصمة طهران التی اكتست حلة بیضاء.

ونزلت الثلوج بكثافة فی طهران وهی المرة الاولي تقریبا خلال العام الجاری، ما ادي ذلك الي تباطؤ حركة المرور والاعلان عن تعطیل دوام المدارس فی الفترة الصباحیة.
وشهدت مناطق غرب وشمال غرب وشمال ووسط ایران انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج واجتیاح العواصف الثلجیة ما ادت الي قطع الكثیر من الطرق البریة.
وتقطعت السبل بالكثیر من المسافرین بین مدن هذه المناطق حیث هرعت فرق الاغاثة والانقاذ الي مد ید المساعدة لهم.
وادي تساقط الثلوج بكثافة فی بعض المناطق الي تعطیل المدارس فیها الیوم الاحد.
وقد بلغ انخفاض درجات الحرارة بحیث سجلت همدان 19 درجة مئویة تحت الصفر واردبیل 20 درجة تحت الصفر.
كما ادي سوء الاحوال الجویة الي الغاء العدید من الرحلات الجویة بین مختلف مدن البلاد.
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موجة من البرد وتساقط الثلوج تجتاح مختلف المناطق فی ایران

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