تحديد هويات الجثامين الثلاثة المنتشلة لضحايا حادثة ناقلة النفط الايرانية 'سانجي'

طهران / 28 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلنت امانة لجنة متابعة حادثة ناقلة النفط الايرانية المنكوبة 'سانجي' تحديد هويات الجثامين الثلاثة المنتشلة لضحايا الناقلة بناء علي اختبار الحمض النووي (دي ان اي).

واوضحت امانة اللجنة، في بيان صدر يوم السبت، ان الجثامين الثلاثة المنتشلة لضحايا كادر الناقلة قد تم التعرف علي هوياتهم وهم ميلاد آروي ومجيد نقيان ومحمد كاووسي.
يشار الي ان ناقلة النفط الايرانية 'سانجي' المسجلة في بنما قد غرقت بعد اندلاع حريق فيها جراء اصطدامها بسفينة شحن صينية في بحر الصين الجنوبي الشرقي يوم 6 كانون الثاني / يناير الجاري ما أدي الي مصرع جميع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا (30 ايرانيا و 2 من بنغلاديش) اثر الحريق الذي نشب فيها واستمر 8 ايام قبل غرقها.
وخلال عملية اطفاء الحريق تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثة احد افراد الطاقم من البحر وجثتين من سطح الناقلة.
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تحديد هويات الجثامين الثلاثة المنتشلة لضحايا حادثة ناقلة النفط الايرانية

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