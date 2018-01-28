استشهاد رائد في الحرس الثوري خلال اشتباك مع الدواعش غرب ايران

همدان / 28 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلنت العلاقات العامة لفيلق 'انصار الحسين (ع)' بمحافظة همدان غرب ايران عن استشهاد الرائد احمد شوهاني من قوات كتيبة المغاوير في اللواء 32 التابع لهذا الفيلق خلال اشتباك مع عناصر من تنظيم داعش الارهابي التكفيري في منطقة ازكلة (بمحافظة كرمانشاه) الحدودية مع العراق.

وقدمت العلاقات العامة لفيلق 'انصار الحسين (ع)' التعزية والمواساة باستشهاد هذا الكادر الشجاع في الحرس الثوري وقالت، ان الشهيد احمد شوهاني هو من قوات كتيبة المغاوير في اللواء 32 التابع لفيلق 'انصار الحسين (ع)' بمحافظة همدان ومن المدافعين عن مقدسات اهل البيت (ع) (في سوريا)، وقد استشهد يوم السبت (27 كانون الثاني / يناير) في اشتباك مع عناصر من داعش وفي مهمة الذود عن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة ازكلة الحدودية.
وكان الشهيد الرائد في الحرس الثوري احمد شوهاني قد حضر 4 مرات في سوريا دفاعا عن مقدسات اهل البيت (ع) وتولي اخيرا مسؤولية القوات في منطقة ازكلة الحدودية.
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استشهاد رائد في الحرس الثوري خلال اشتباك مع الدواعش غرب ايران

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