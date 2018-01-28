استشهاد رائد في الحرس الثوري خلال اشتباك مع الدواعش غرب ايران

وقدمت العلاقات العامة لفيلق 'انصار الحسين (ع)' التعزية والمواساة باستشهاد هذا الكادر الشجاع في الحرس الثوري وقالت، ان الشهيد احمد شوهاني هو من قوات كتيبة المغاوير في اللواء 32 التابع لفيلق 'انصار الحسين (ع)' بمحافظة همدان ومن المدافعين عن مقدسات اهل البيت (ع) (في سوريا)، وقد استشهد يوم السبت (27 كانون الثاني / يناير) في اشتباك مع عناصر من داعش وفي مهمة الذود عن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة ازكلة الحدودية.

وكان الشهيد الرائد في الحرس الثوري احمد شوهاني قد حضر 4 مرات في سوريا دفاعا عن مقدسات اهل البيت (ع) وتولي اخيرا مسؤولية القوات في منطقة ازكلة الحدودية.

انتهي ** 2342

