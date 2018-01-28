قائد في الحرس الثوري يعلن القبض علي 16 داعشيا ومقتل آخرين غرب البلاد

طهران / 27 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اعلن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، القبض علي 16 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي ومقتل عدد آخر في العمليات التي جرت ظهر اليوم السبت في غرب البلاد.

وشرح العميد باكبور في تصريح له مساء اليوم السبت، تفاصيل العمليات التي نفذها مقر 'النجف الاشرف' التابع للقوة البرية للحرس الثوري ضد خلية ارهابية تنتمي لتنظيم داعش في منطقة غرب البلاد، وقال: انه تم في هذه العمليات التي جرت ظهر اليوم في غرب البلالد، اعتقال 16 ارهابيا، اضافة الي مقتل عدد آخر من الارهابيين.
واضاف: ان اثنين من الارهابيين هربا اثناء الاشتباك الا انهما الان محاصران من قبل قوات مقر 'النجف الاشرف'.
واشار قائد القوة البرية للحرس الثوري الي استشهاد 3 مقاتلين من قوات مقر 'النجف الاشرف' في هذا الاشتباك.
وقال العميد باكبور: ان الارهابيين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في المدن الحدودية ووسط البلاد.
يذكر ان قوات مقر 'النجف الاشرف' اشتكبت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش التكفيري الارهابي في منطقة غرب البلاد.
واعلنت العلاقات العامة لمقر 'النجف الاشرف' التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية في بيان اصدرته في وقت سابق من اليوم انه تم اعتقال غالبية عناصر هذه المجموعة البالغ عددها 21 عنصرا.
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قائد في الحرس الثوري يعلن القبض علي 16 داعشيا ومقتل آخرين غرب البلاد

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