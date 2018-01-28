الحشد العشائري يتهم الاميركان بحماية الارهابيين في العراق

ونقلت شبكة 'الموقف العراقي' الاخبارية عن قيادي في الحشد العشائري، تعليقا علي القصف الجوي الاميركي علي منطقة البغدادي، الذي وقع فجر اليوم السبت، واودي بحياة عدد من الاشخاص، 'أن القصف الأمريكي علي عجلات الحشد العشائري في منطقة البغدادي جاء بعد ان وردت معلومات استخباراتية لحشد الانبار بأن مسؤول الجناح العسكري لحزب البعث قد انطلق برتل مكون من ثلاث سيارات خارجاً من منطقة في صحراء الجزيرة والتي تعد من المناطق ذات الحماية الأمريكية التي يمنع دخول اي قوة عراقية اليها، وانه حين وصول المعلومات انطلقت عجلات الحشد للقبض علي هذا المجرم، لكن القوات الاميركية خشيت من ان القبض علي هذا الشخص سيكشف معسكرها الواقع في وادي قذف، فسارعت وقصفت الحشد العشائري وساعدت برجوع الإرهابي الي موقعه من جديد.

واشار المصدر الي ان القصف الأمريكي أدي الي استشهاد ثمانية اشخاص من عناصر الحشد العشائري واصابة عشرين اخرين بينهم مدير ناحية البغدادي، ومدير شرطتها.

وكان برلمانيون قد حذروا قبل ايام قلائل من وجود اجندات داعشية بغطاء اميركي، يحاول الاميركان تنفيذها بعد القضاء عسكريا علي تنظيم داعش في العراق بصورة نهائية، هذا في الوقت الذي كشف موقع 'غلوبال ريسيرج'الاميركي عن وجود 800 قاعدة عسكرية اميركية تتوزع علي 80 دولة، تقع 6 منها في العراق.

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