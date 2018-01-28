كشف وضبط 5 اطنان من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد

بيرجند/27كانون الثاني/يناير- اعلن قائد قوات الشرطة في محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد العميد مجيد شجاع انه تم كشف وضبط خمسة اطنان و139 كيلوغراما من انواع المخدرات في عدد من العمليات العسكرية لهذه القوات بهذه المحافظة خلال الشهر الاخير.

واضاف العميد شجاع في تصريح له اليوم السبت ان مادة الافيون كانت تشكل اربعة اطنان و904 كيلوغرامات من اجمالي حجم هذه المخدرات كما كانت تشكل ماده الحشيش 190 كيلوغراما منها بينما كانت باقي المخدرات المضبوطة من انواع المخدرات الصناعية.
وصرح انه جرت تفكيك ست عصابات لنقل وتوزيع المخدرات واعتقال 451 مهربا وموزعا للمخدرات خلال هذه الفترة كما تم ضبط 72 سيارة خفيفة و14 سيارة ثقيلة من المهربين.
هذا واعلن قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبري اليوم السبت انه تم كشف وضبط 104 اطنان و105 كيلوغرامات من انواع المخدرات من خلال تفكيك 86 عصابة لتهريب المخدرات خلال الاشهر العشرة الاخيرة.
واضاف العميد قنبري اليوم السبت ان 26 مهربا لقوا مصرعهم خلال عمليات الشرطة كما اعتقل خمسة الاف و53 مهربا وضبط 127 قطعة سلاح و712 سيارة و109 دراجات نارية خلال هذه العمليات خلال هذه الفترة.
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كشف وضبط 5 اطنان من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد

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