خلال اللقاء مع السفير الروسي لدي ايران؛

محافظ اصفهان يؤكد علي الرؤي الجديدة في المحافظة لتنمية العلاقات مع العالم

اصفهان / 27 كانون الثاني / يناير /ارنا - اكد محافظ اصفهان (وسط)، 'محسن مهرعليزادة' ان المحافظة تتابع وبمزيد من الجدية والشفافية سبل تنمية علاقاتها مع بلدان العالم.

وقال عليزادة، اليوم السبت، خلال اللقاء مع السفير الروسي لدي ايران 'لوفان جاغاريان'، قال ان محافظة اصفهان تسعي لتحقيق اهداف جديدة بهدف الانتفاع من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية التي ابرمتها مع الدول الاخري؛ مشيرا في ذات السياق الي اتفاقية التوأمة بين اصفهان ومدينة 'سان بطرزبورغ' الروسية.
ولفت الي ان اصفهان وسان بطرزبورغ تتميزان بخصائص تاريخية وثقافية وفنية، وقد وضعتا برامج مناسبة منذ فترة طولية للاستفادة من طاقات بعضهما البعض.
واشار الي اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين ايران ورسيا الذي سيعقد في دورته الرابعة عشرة خلال يومي 5و6 مارس القادم في روسيا، دعا محافظ اصفهان الي تمهيد ارضية مناسبة لتعزيز مشاركة التجار الايرانيين من اهالي اصفهان في اطار وفد الجمهورية الاسلامية بهذا الاجتماع.
وفيما نوه الي ضرورة تعزيز التعاون بين نشطاء القطاع السياحي في روسيا مع نظرائهم الايرانيين لدي محافظة اصفهان؛ دعا مهرعليزادة الي تسيير رحلات جوية مباشرة بين اصفهان وسان بطرزبورغ من انه يضطلع بدور فاعل في تعزيز اواصر التعاون وخاصة علي الصعيد السياحي بين الجانبين.
ومن القضايا الهامة الاخري التي تطرق اليها الجانبان الايراني والروسي في هذا اللقاء، يشار الي توفير فرص التعاون بين اصفهان ومتحف 'ارميتاج' بمدينة سان بطرزبورغ، واقامة معارض ثقافية وفنية وصناعية مشتركة في روسيا واصفهان، فضلا عن تاسيس لجان تعاون مشتركة بين المدينتين الايرانية والروسية.
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محافظ اصفهان يؤكد علي الرؤي الجديدة في المحافظة لتنمية العلاقات مع العالم

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