تسجيل ميثاق كورش لحقوق الإنسان في ذاكرة العالم

طهران/27 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلنت عضوة اللجنة الوطنية الإيرانية لبرنامج سجل ذاكرة العالم التابع لمظمة اليونسكو، عن تسجيل ثلاثة آثار إيرانية علي قائمة هذا البرنامج العالمي وقالت، 'ان ميثاق كورش لحقوق الإنسان أحدي المخطوطات القيمة من الحضارة الإيرانية'.

وأضافت 'سوسن أصيلي' اليوم السبت علي هامش الورشة التعليمية الأولي للتعريف بـ'سجل ذاكرة العالم' في محافظة همدان (غرب) في حديث لإرنا، 'ان كليات سنائي و ميثاق كورش وكتاب الفوائد من تأليف إبن ماجد، هي الآثار الثلاثة الخاصة لإيران التي تم إعدادها للتوثيق في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو'.
وأكدت ان الاعمال الإيرانية المخطوطة التي سيتم تسجيلها هذا العام علي قائمة هذا البرنامج اكثر من الاعمال الإيرانية المسجلة خلال السنوات السابقة.
ولفتت الي انه سيتم تسجيل إثنين من المخطوطات الإيرانية بالاشتراك مع دول اخري بما فيها وثائق قبر الشيخ صفي الدين الاردبيلي بمشاركة فرنسا وبريطانيا وافغانستان.
يذكر، ان سجل ذاكرة العالم هو برنامج أنشيء في العام 1992 بفضل اهتمام اليونسكو بالتراث الوثائقي البشري بهدف صون وحماية هذا التراث من التدهور والضياع نتيجة لبعض الاضطرابات الاجتماعية كالحروب وعدم الاستقرار الأمني، والنهب والتجارة غير المشروعة وغيرها أو نتيجة لبعض العوامل الطبيعية كالحرارة والرطوبة التي يتعرض لها هذا التراث مع مرور الزمن ابتدأ من الحجر، والمخطوطات، والمكتبات، و المتاحف، والأرشيفات الوطنية، والأقراص السمعية والبصرية، والأفلام السينمائية والصور الفوتوغرافية.
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تسجيل ميثاق كورش لحقوق الإنسان في ذاكرة العالم

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