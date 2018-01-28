رئيس مؤسسة المستضعفين الايرانية:

الصين وايران لديهما تعاون واسع في شتي المجالات

بكين/27كانون الثاني/يناير- قال رئيس مؤسسة 'المستضعفين' الايرانيه محمد سعيدي كيا في اشارة الي الطاقات الموجودة لتطوير العلاقات بين ايران والصين قال ان البلدين لديهما فرص كثيرة للتعاون في شتي المجالات.

واشار سعيدي كيا اليوم السبت في حديث مع مراسل ارنا في بكين الي زيارته الي الصين وقال ان هذه الزيارة تمحورت حول فرص التعاون بين ايران والصين في مجال الاتصالات وصناعات النفط والسياحة والزراعة والنقل والمقاولات.
وصرح : كنا نبحث خلال هذه الزيارة عن فرص استثمار الصين في ايران وقد شجعنا المستثمرين الصينيين علي توظيف استثمارات في ايران مشيرا الي فرص التعاون بين ايران والصين في مجال تبادل السياح والمنتجات اللبنية وكذلك مذكرة التفاهم التي ابرمتها هذه الموسسة مع شركة 'سي آر اي سي' الصينية لتمويل وادارة تنفيذ مشروع انشاء الجزء الثالث من الطريق السريع الذي يربط طهران بشمال البلاد.
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اقتصاد

الصين

ايران

مؤسسة مستضعفي الثورة الاسلامية الايرانيه

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الصين وايران لديهما تعاون واسع في شتي المجالات

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