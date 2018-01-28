كبير أساقفة الأرمن في آذربايجان يؤكد علي ضرورة الإهتمام بالأبنية المسيحية خلال تبريز 2018

تبريز / 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – شدد كبير أساقفة الأرمن في محافظة أذربايجان (شمال غرب ) الأسقف غريغو جيفتجيان علي ضرورة توجيه السياح إلي الأبنية والكنائس المسيحية في المحافظة خلال مهرجان تبريز 2018.

وخلال لقائه بمدير عام الشؤون الثقافية في محافظة آذربايجان الشرقية اليوم السبت أشار جيفتجيان إلي مهرجان تبريز 2018 معتبراً إن هذه المدينة والمحافظة التي تنتمي لها أصبحت مركزاً للإهتمام وبالتالي ينبغي علي وسائل الإعلام تسليط الضوء علي المعالم السياحية في هذه المحافظة.
من جانبه أشار مدير عام الشؤون الثقافية في محافظة آذربايجان الشرقية محمد محمد بور إلي أن مدينة تبريز كانت في بعض العصور التاريخية تمثل عاصمة الحكومة الإسلامية وهذا ما يدل علي الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المدينة.
وشدد علي ضرورة التعريف بالإمكانيات التراثية والثقافية التي تتمتع بها هذه المدينة خلال مهرجان تبريز 2018.
واعتبر إن هذا الحدث الثقافي يمثل فرصة مناسبة لتعزيز المشتركات الوطنية والدينية معرباً عن أمله بأن تقوم الأقليات الدينية بدورها بشكل مطلوب.
ووصف الثقافة والفن بأنهما همزة وصل بين القوميات والمذاهب المختلفة معلناً إستعداد الدائرة العاملة للثقافة والإرشاد الإسلامي لإقامة الأسابيع الثقافية بين إيران وأرمينيا في إطار مهرجان تبريز 2018.
يذكر إن الأرمن يشكلون أكبر مجموعة من المسيحيين في إيران ويقيمون في طهران وتبريز وأرومية وإصفهان كما يبلغ عددهم نحو 100 ألف نسمة.
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كبير أساقفة الأرمن في آذربايجان يؤكد علي ضرورة الإهتمام بالأبنية المسيحية خلال تبريز 2018

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