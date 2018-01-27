مدير قناة 'شنقيط' الموريتانية:

قناة الكوثر الأكثر مشاهدة في موريتانيا بين قنوات محور المقاومة

طهران / 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أكد مدير قناة 'شنقيط' الموريتانية إن قناة الكوثر تعتبر الأكثر مشاهدة في موريتانيا بين قنوات محور المقاومة.

وفي لقائه مع مدير قناة الكوثر الفضائية أحمد سادات اليوم السبت أشاد مدير قناة شنقيط الموريتانية أحمد محمد الأمين بالتأثير الإيجابي الذي تتركه قناة الكوثر الفضائية التي جعلت برامجها الأكثر مشاهدة وقال: بالرغم من الجهود التي تبذل بهدف نشر الفكر التكفيري في موريتانيا إلا أنه وبسبب كون اكثرية الشعب هناك تنتمي إلي التوجهات الصوفية وتكن الحب لأهل بيت النبوة (عليهم السلام) فإن بث قناة الكوثر برامج رائعة ومسلسلات تاريخية مثل السيدة مريم (س) ويوسف الصديق (ع) حظي باستقبال واسع من قبل الشعب الموريتاني.
وأكد: إن البرامج التي تبثها قناة الكوثر الفضائية جعلها الأكثر شعبية في موريتانيا بين قنوات محور المقاومة.
ولفت إلي أن الشعب الموريتاني ومن خلال مشاهدة البرامج الوثائقية التي تتحدث عن إيران من خلال قناة الكوثر فإنه بدأ يشعر برغبة للسفر إلي إيران.
كما أشاد الأمين بالبرنامج القرآني الدولي 'إن للمتقين مفازا' معرباً عن أمله بمشاركة قراء وحكام موريتانيين في البرنامج خلال شهر رمضان القادم.
واشار إلي السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتي تنسجم مع الرأي العام الموريتاني داعياً إلي متابعة النشاطات المناهضة للصهيونية في موريتانيا.
من جانبه أعرب مدير قناة الكوثر الفضائية أحمد سادات عن استعداده للتعاون مع القناة الموريتانية مشيراً إلي مذكرة التفاهم التي عقدت بين الجانبين والتي ستسهم في تعزيز واستدامة التعاون الثنائي.
هذا وبحث الجانبان نص مذكرة التفاهم التي توصلا إليها خلال اللقاء.
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قناة الكوثر الأكثر مشاهدة في موريتانيا بين قنوات محور المقاومة

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