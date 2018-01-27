مساعد وزير الصناعة: صادرات الحديد الاسفنجي تتخطي حاجز مليون طن حتي نهاية العام الجاري

واضاف كرباسيان اليوم السبت في حديث للمراسلين علي هامش مراسم افتتاح مجمع الصلب في مدينة نيريز (جنوب) انه من المتوقع ان يبلغ حجم انتاج الصلب 55 مليون طن في غضون السنوات الثماني المقبلة بعد إكمال جميع مراحل الانتاج بما فيها انتاج خامات الحديد حتي انتاج الصلب.

واوضح ان وحدة انتاج الحديد الاسفنجي التابعة لمجمع الصلب في نيريز هي الثالثة من نوعها الي جانب وحدات ميانه و تشادكان في ايران التي تعمل بتقنية محلية .

وتابع قائلا ان تدشين وحدة إنتاج الحديد الاسنفجي في نيريز يسهم في زيادة انتاجه في البلاد بنسبة 800 الف طن معلنا بذلك ان ايران قادرة علي انتاج 19.5 مليون طن من الحديد الاسفنجي.

واضاف ان ايران كانت تحتل المركز الرابع عشر عالميا في انتاج الصلب فيما ساهمت زيادة إنتاجه في ارتقاء مكانة ايران و حصولها علي المركز الثالث عشر في هذا المجال عام 2017 .

وفيما اشار كرباسيان الي زيادة انتاج الصلب من 17 مليون طن الي 20 مليون طن وقال: اننا نعمل علي صادرات منتجاتنا الي الخارج بسبب خفض الاستهلاك المحلي الذي يعود الي تراجع مشاريع البناء في البلاد.

واضاف ان حجم تصدير الصلب يتجاوز ستة ملايين طن و انه مرشح للزيادة ليبلغ ثمانية ملايين طن حتي نهاية العام الجاري.

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