إشتباكات قوات مقر النجف الأشرف مع جماعة إرهابية داعشية غربي ايران

وحسبما جاء في إعلان العلاقات العامة لمقر النجف الأشرف للقوة البرية للحرس الثوري، ان هذا المقر وعبر الرصد الإستخباراتي الدقيق، تم ترقب وتعقب جماعة إرهابية داعشية تتكون من 21 شخصا غربي البلاد تسللت الي داخل حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي نهاية المطاف، تم الإشتباك معها صبيحة اليوم السبت.

ووفق هذا التقرير، تم إلقاء القبض علي معظم أعضاء هذه الجماعة الإرهابية التكفيرية علي يد المجاهدين الأبطال لمقر النجف الأشرف للحرس الثوري والإشتباكات جارية لحد الآن.

وسنوافيكم لاحقا بالمزيد من الأنباء بهذا الشأن.

إنتهي**أ م د**

