الملحق التجاري الايراني لدي اندونيسيا:

السياسات الجديدة للاستيراد الاندونيسي من شأنها تسهيل عملية تصدير المنتجات البستانية من ايران إلي هذا البلد

كوالالمبور/27 كانون الثاني/ يناير – إرنا – قال الملحق التجاري الايراني لدي اندونيسيا:إنّ السياسات الجديدة للاستيراد الاندونيسي من شأنها تسهيل عملية تصدير المنتجات البستانية والزراعية من ايران إلي اندونيسيا.

وأضاف أنور كمري اليوم السبت بأنّ الحكومة الاندونيسية تنوي إعتباراً من شهر فبراير السماح بدخول السلع المستوردة عبر الجمارك الاندونيسية دون مراقبة كاملة لجميع الوثائق وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لتخليص السلع وتسريعاً لعملية الاستيراد حيث أنها ستكتفي بمطابقة السلع المستوردة لمواصفات الجودة ذات الصلة بالمنظمات والجهات الرقابية المحلية فحسب.
وأكّد كمري علي أنّ هذا القرار سيساعد علي تسهيل عملية تصدير المنتجات الزراعية الايرانية إلي اندونيسيا ورفع نسبتها حيث أنّ هذا القرار الصادر عن الحكومة الاندونيسية يشمل سلعا كالاسمنت والعجلات واللؤلؤ والمنتجات الزراعية البستانية.
علماً بأنه بعد إزالة الحظر عن إيران بلغت نسبة الصادرات الايرانية إلي السوق الاندونيسية المكونة من 260 مليون مستهلك من مارس حتي اكتوبر 2017 ، 244 مليون دولار أي بارتفاع قُدّرب 377 بالمائة مقارنة بالفترة المشابهة لعام 2016.
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اقتصاد

الملحق التجاري الايراني

اندونيسيا

تصدير منتجات زراعية

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السياسات الجديدة للاستيراد الاندونيسي من شأنها تسهيل عملية تصدير المنتجات البستانية من ايران إلي هذا البلد

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