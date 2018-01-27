الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية:

الكيان الصهيوني يعيش أشد حالات ضعفه

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية حسين امير عبداللهيان، انه لايسمح أبدا لكيان الاحتلال الاسرائيلي بالمساس بأمن المنطقة وايران، وقال ان الكيان الصهيوني كيان مزيف وغير مشروع ويعيش اشد حالات ضعفه.

وكتب امير عبداللهيان علي صفحته بالتيلغرام مؤكدا بان الكيان الاسرائيلي، كيان مزيف وغير مشروع، وان تصريحات ومحاولات ترامب لجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ماهي الا اضغاث احلام.
واضاف، ان اسرائيل كيان غاصب، يسعي الي بناء الجدار الاسمنتي حول كيانه المزيف خشية من المقاومة ولحفظ وجوده المصطنع .
وأكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية، انه ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمتها داعش للصهاينة في اضعاف وتدمير جزء من الدول الاسلامية، لكن ومما لاشك فيه ان تل ابيب تعيش أشد حالات ضعفها.
وقال امير عبداللهيان، ان آل سعود واميركا ترامب، لايمكنهما ايضا حماية وانقاذ اسرائيل.
وصرح بان المقاومة ستقول كلمتها الفصل في اقرار حقوق الشعب الفلسطيني، و لن يسمح أبدا بجعل الأمن في ايران والمنطقة، ألعوبة بيد كيان اسرائيل الغاصب .
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الكيان الصهيوني يعيش أشد حالات ضعفه

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