يتوجب علي الطالب أن يتأهّب للمستجدات ومواكبة متطلبات الزمان الحالي

ونقلاً عن الموقع الإعلامي لمكتب سماحة القائد، جاءت رسالة سماحة آية الله الخامنئي والتي قرأها حجة الاسلام جواد ايجئي في مركز الإمام علي (ع) الاسلامي في فيينا علي النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الطلاب الجامعيون الأعزاء

إنّ مايشهده العصر الحالي من تطورات، فرضت توقعات لم تكن علي الحسبان سابقاً أو أنها كانت مجهولة يتطلب علي الشباب اليوم أخذها بعين الاعتبار. إنه يتوجب علي الطالب الجامعي اليوم التعرف الصحيح علي هذه التطورات والتوقعات وإعداد نفسه لمواجهتها ومن شأن الرابطات الاسلامية والأجواء الدينية السائدة عليها مساعدتكم في بلوغ هذه الغاية.

الأهمّ أن تقوموا بمهامكم حباً لله ورغبة في القيام بالواجب . فإن بلغتم هذا التوفيق ستتحفكم الهداية الالهية بالدعم والعناية إن شاء الله.

سائلاً الله تعالي السعادة لكم جميعاً .

انتهي ** ع ج**2344

