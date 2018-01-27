رئيس دائرة مسلمي جورجيا يؤكد علي ضرورة تدريس اُصول جميع الأديان في مدارس هذا البلد

باكو/27 كانون الثاني/ يناير – إرنا – تحدث رئيس دائرة مسلمي جورجيا عن ضرورة تدريس اُصول جميع الأديان في مدارس جورجيا بشكل عادل مؤكداً علي ضرورة أن تساعد المعلومات ذات الصلة بجميع الأديان علي تعزيز نسبة التحمل الديني لدي الآخر وأن تساعد علي توطيد أواصر المحبة والصداقة بين أتباع شتي الأديان.

وقال رامين ايغادوف نقلاً عن وكالة «آبا» التابعة لجمهورية آذربيجان: هنالك معلومات خاطئة عن الاسلام يتم تدريسها عبر المناهج المدرسية في مادة التاريخ الأمر الذي يفرض إيلاء أهمية خاصة لإعداد المناهج المدرسية وعدم حقن قضايا مخالفة للدين فيها مؤكداً علي ضرورة منح فرصة المشاركة للجالية الاسلامية القاطنة في هذا البلد في عملية إعداد المناهج الدراسية.
ولفت ايغادوف إلي إقرار وزارة العلم والتعليم والتربية الجورجية بوجود أخطاء في المناهج المدرسية واعدةً إزالة جميع هذه الأخطاء.
هذا وقد أعلنت مصادر خبرية جورجية أخيراً عن قرار حكومي يقضي بتدريس اُصول الدين في مدارس البلد حيث اُجريت مفاوضات بين جهات حكومية وممثلين عن جاليات دينية حول نوعية تدريس اُصول الأديان.
يُذكر بأنّ 10 بالمائة من سكان جورجيا البالغ عددهم 3ملايين و720 الف نسمة هم من الجالية المسلمة يعيش معظمهم في المناطق ذات الأغلبية الآذربيجانية التي يحتل المكوّن الشيعي فيها الأغلبية إضافة إلي تواجد مسلمين من الشيشان واللزجيين والأتراك وإنتشار سكاني لبعض المسلمين في منطقتي الأبخاز وآجارستان الجورجية.
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رئيس دائرة مسلمي جورجيا

تدريس اُصول الأديان

المناهج الدراسية الجورجية

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رئيس دائرة مسلمي جورجيا يؤكد علي ضرورة تدريس اُصول جميع الأديان في مدارس هذا البلد

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