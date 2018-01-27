المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني يلتقي الرئيس السوري

جابري انصاري سيلتقي خلال زيارة لدمشق تستمر يومين، كبار المسؤولين السوريين.

المساعد الخاص لوزير الخارجية الايراني كان قد زار دمشق في اغسطس ونوفمبر 2017، والتقي الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء عماد خميس ومساعد وزير الخارجية فيصل المقداد لبحث المستجدات علي الساحتين السورية والأقليمية.

رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية كمال خرازي، زار دمشق الاسبوع الماضي والتقي الرئيس السوري بشار الاسد الذي أكد خلال اللقاء أن الانتصار علي الإرهاب في سورية والعراق وصمود إيران في الملف النووي أفشل المخطط الذي تم رسمه للمنطقة بغية تفتيت دولها وانتهاك سيادتها والسيطرة علي قرارها المستقل.

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