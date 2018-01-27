في حوار خاص مع مراسل (ارنا)؛

المهندس يعلق علي دخول قوات الحشد الي الاراضي السورية

بغداد / 27 كانون الثاني / يناير / ارنا - اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ابو مهدي المهندس بأن قوات الحشد الشعبي مستعدة للدخول لمسافات في الاراضي السورية لغرض حماية الحدود العراقية من تسلل الارهابيين .

وقال المهندس في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ، اننا 'مستعدون للدخول لمسافات في الاراضي السورية لغرض حماية الحدود العراقية من تسلل الارهابيين',مشيرا الي ان' هذا الامر يعتمد علي قرار من القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي وبالتنسيق مع الحكومة السورية '.
واضاف ' نحن لانستطيع الوقوف مكتوفي الايدي علي خط اسمه الحدود السورية العراقية، اما اذا كانت القوات العسكرية السورية وحلفاؤنا في الجهة الاخري مؤمنة الحدود عندها لاتوجد لدينا اي مشكلة'.
وتابع حديثه بالقول ' اما اذا تعرض العراق لخطر من قبل عصابات داعش الارهابية المتواجدة في سوريا، فأننا سنرد بقوة كبيرة ولن نقف مكتوفي الايدي.
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قد اعلن في نهاية العام الماضي القضاء التام علي عصابات داعش الارهابة في العراق .
انتهي**ع ص**380**2344



برچسب ها

سياسي

العراق

الحدود العراقية السورية

الحشد الشعبي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المهندس يعلق علي دخول قوات الحشد الي الاراضي السورية

معظم المشاهدات

طهران: الكیان الصهیونی هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

طهران: الكیان الصهیونی هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

الخارجية قدمت ثمانية تقارير حول الاتفاق النووي لمجلس الشوري الاسلامي

برلماني ايراني:

الخارجية قدمت ثمانية تقارير حول الاتفاق النووي لمجلس الشوري الاسلامي

العبادي يبحث في دافوس فرص دعم العراق اقتصاديا بعد دحر داعش

العبادي يبحث في دافوس فرص دعم العراق اقتصاديا بعد دحر داعش

اللواء صفوي: التلاحم بين الشعب والمسؤولين هو سر نجاح البلاد

اللواء صفوي: التلاحم بين الشعب والمسؤولين هو سر نجاح البلاد

سفیر ایران فی یریفان: لا قیود لنا لتطویر العلاقات مع ارمینیا

سفیر ایران فی یریفان: لا قیود لنا لتطویر العلاقات مع ارمینیا

أحدث الأخبار

ممثل السلطة الفلسطينية في بريطانيا : تصريحات ترامب حول القدس شكّلت صفعة علي وجوهنا

ممثل السلطة الفلسطينية في بريطانيا : تصريحات ترامب حول القدس شكّلت صفعة علي وجوهنا

ايران تدين الهجوم الارهابي الاخير في كابول

ايران تدين الهجوم الارهابي الاخير في كابول

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل احد رواد الثورة الاسلامية السيد صادق حجاري

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل احد رواد الثورة الاسلامية السيد صادق حجاري

قناة الكوثر الأكثر مشاهدة في موريتانيا بين قنوات محور المقاومة

مدير قناة 'شنقيط' الموريتانية:

قناة الكوثر الأكثر مشاهدة في موريتانيا بين قنوات محور المقاومة

مساعد وزير الصناعة: صادرات الحديد الاسفنجي تتخطي حاجز مليون طن حتي نهاية العام الجاري

مساعد وزير الصناعة: صادرات الحديد الاسفنجي تتخطي حاجز مليون طن حتي نهاية العام الجاري

موضوعات مرتبط