المهندس يعلق علي دخول قوات الحشد الي الاراضي السورية

وقال المهندس في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ، اننا 'مستعدون للدخول لمسافات في الاراضي السورية لغرض حماية الحدود العراقية من تسلل الارهابيين',مشيرا الي ان' هذا الامر يعتمد علي قرار من القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي وبالتنسيق مع الحكومة السورية '.

واضاف ' نحن لانستطيع الوقوف مكتوفي الايدي علي خط اسمه الحدود السورية العراقية، اما اذا كانت القوات العسكرية السورية وحلفاؤنا في الجهة الاخري مؤمنة الحدود عندها لاتوجد لدينا اي مشكلة'.

وتابع حديثه بالقول ' اما اذا تعرض العراق لخطر من قبل عصابات داعش الارهابية المتواجدة في سوريا، فأننا سنرد بقوة كبيرة ولن نقف مكتوفي الايدي.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي قد اعلن في نهاية العام الماضي القضاء التام علي عصابات داعش الارهابة في العراق .

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