تأهُّل فيلم «الشكولاتة» الايراني إلي مهرجان ايطاليا للأفلام القصيرة

ارومية/27 كانون الثاني/ يناير – إرنا – قال رئيس المركز الفني التابع لمحافظة آذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) إنّ فيلم «الشوكولاتة» القصير والذي أخرجه مهدي حيدري تأهل إلي الدورة الثالثة لمهرجان شيفالوي الايطالي للافلام القصيرة.

وأضاف أحد هوشمَند اليوم السبت بأنّ هذا المهرجان الايطالي الدولي سيقام في الاول من مايو 2019 في مدينة باليرمو الايطالية مشيراً إلي أنّ فيلم «الشوكولاتة» كان قد تأهل سابقاً إلي المهرجان العاشر الدولي لأفلام الاطفال واليافعين في كاليفورنيا الامريكية وإلي المهرجان الحادي عشر الدولي لافلام الاطفال واليافعين الذي اُقيم في بنغلادش وأنه حصل علي لقب أفضل فيلم أجنبي في المهرجان الدولي لزيروبلاس روسيا.
وقال أحد هوشمند أنّ فيلم 'الشوكولاتة' تم تصويره في قرية «ولديان» خوي التابعة لمحافظة آذربيجان الغربية، وإستغرق تصويره شهراً كاملاً، عرض أخيراً في 15 دقيقة مصوراً قصة حياة صبي يعيش في قريةٍ ما، يلقي يومياً بنفسه علي الارض باكياً ليحصل علي قطعة شوكولاتة من يد عجوز، ترمز هذه الشوكولاتة إلي الحنان والعطف اللتين يحتاج اليهما هذا الصبي والذي يفقتر اليهما داخل اسرته فيحاول الحصول عليهما من اليد الحنونة لهذه العجوز.
و وصف هوشمند هذا الفيلم بأنه يوجه رسالة لاذعة إلي الاسر المعاصرة التي تضاءلت فيها نسبة الحنان والعطف مطالباً ايّاها بالاهتمام الأوسع بعنصري العطف والحنان لخلق أجواء دافئة وسط الاُسرة.
انتهي** ع ج**2344



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فرهنگي

فلم «الشوكولاتا»

مهرجان شيفالوي الايطالي

مهدي حيدري

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تأهُّل فيلم «الشكولاتة» الايراني إلي مهرجان ايطاليا للأفلام القصيرة

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