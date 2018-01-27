أسعار نفط أوبك تسجل ارتفاعا بواقع 85 سنتا

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعلنت منظمة أوبك، السبت، عن ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي بمقدار 85 سنتا للبرميل.

وقالت المنظمة في بيان، إن 'سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل ارتفاعا بواقع 85 سنتا ليصل إلي 68.46 دولاراً للبرميل'.
وأضافت المنظمة، أن 'السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 67.61 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك'.
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).
المصدر: وكالات
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أسعار نفط أوبك تسجل ارتفاعا بواقع 85 سنتا

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