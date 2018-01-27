إفتتاح تجريبي لمنتجع ديزين الدولي لإقامة دوري التزحلق علي الجليد

وأضاف رئيس هيئة «التزحلق علي المنحدرات الثلجية» التابعة لمحافظة البرز بأنّ هذه المنافسات تقام تحت إشراف الإتحاد العالمي للعبة خلال ال27 وال28 من يناير في مادة التزحلق المتعرج القصير بمشاركة 25 رياضياً من محافظات البرز وطهران وكهكيلوية وبوير أحمد وكذلك محافظتي قزوين وهمدان.

كما أعلن صادق كلهر عن إقامة منافسات دولية للتزحلق علي الجليد للمعاقين إعتباراً من 29 يناير حتي ال31 من هذا الشهر في نفس المنتجع بمشاركة 23 رياضياً من طاجكستان ومنغوليا وبلجيكا ورومانيا وايران في فرعين رياضيين هما التزحلق المتعرج الطويل والقصير.

علماً بأنّ منتجع ديزين الدولي لألعاب الجليد يقع في محافظة البرز وسط ايران يصل ارتفاعه عن سطح البحر الي 3600 مترٍ يتمتع بوجود فندقين و19 كوخاً سياحياً وخمسة مطاعم و تعتبر الأشهر من نوفمبر حتي ابريل أفضل أشهر لممارسة الألعاب الجليدية فيه.

إنتهي** ع ج**2344

