ممثل الإتحاد العالمي للمصارعة يشيد بإقبال المشجعين الايرانيين علي المنافسات الرياضية

طهران/ 27 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أشاد ممثل الإتحاد العالمي للمصارعة خلال إقامة منافسات كأس العالم للمصارعة الرومانية في دورتها ال38، بالشعب الايراني وإقباله علي المنافسات الرياضية مؤكداً علي ضرورة تكريم المشجعين الايرانيين.

وإعتبر لونت سن الحكم الاولمبي التركي المشارك في البطولة، مشاركة المنتخبات بأقوي مصارعيها، مضفيةً جمالاً وروعة علي المنافسات و واصفاً فوز المصارع الايراني الشاب محمد الياسي علي بطل منافسات ريو البرازيلية اسماعيل بورو من كوبا بأنه الدليل علي المستوي النوعي الراقي لهذه البطولة.
هذا وأشاد «لونت سن» بالاستضافة الكريمة الايرانية لهذه البطولة وبالإقبال الكبير للمشجعين الايرانيين علي المنافسات وقال: زرت العديد من بلدان العالم وأقولها الآن بصراحة أنّ الشعب الايراني حقيق بالإشادة ويجب تكريم المشجع الايراني.
وقال حميد بني تميم نائب إتحاد المصارعة الايراني بأنه رغم الدعايات السلبية ضد ايران علي الصعيد العالمي والمخاطر الأمنية التي تواجهها الفرق الرياضية الأجنبية لدي حضورها في دول منطقة الشرق الاوسط إلّآ أنّ اتحاد المصارعة الايراني إستطاع إظهار كفاءته في إدارة وتنظيم وإقامة هذه المنافسات الدولية معتبراً ذلك نتاجاً لجهود قامت بها الجهات المعنية باقامة البطولة.
علماً بأنّ الدورة الـ38 للبطولة العالمية للمصارعة الرومانية اُقيمت في مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان الايرانية يومي الخامس والسادس والعشرين من يناير، أحرز فيها المنتخب الايراني المركز الأول بحصوله علي 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و8 ميداليات برونزية وجمع 192 نقطة، تلاه المنتخبين التركي و الكازاخي في المركزين الثاني والثالث ب 171 و 145 نقطة.
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ممثل الإتحاد العالمي للمصارعة يشيد بإقبال المشجعين الايرانيين علي المنافسات الرياضية

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