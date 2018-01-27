الجعفري عن السعودية: كيف لبلدٍ جاهلي أن يضع دستوراً لسوريا.. إنها حقاً كوميديا سوداء!

واوردت 'سانا' ان الجعفري قال في تصريح صحفي في ختام اجتماع فيينا الجمعة.. أجرينا الأمس واليوم (الخميس والجمعة) محادثات بناءة قدر الإمكان في فيينا مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلي سورية ستافان دي ميستورا ونحن علي أعتاب انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي واغتنمنا هذه الفرصة وهذا اللقاء مع دي ميستورا للإجابة عن العديد من تساؤلاته التي انصبت في معظمها علي النتائج المتوخاة من مؤتمر سوتشي.



** الهدف من سوتشي هو حوار وطني سوري سوري دون تدخل خارجي

وأضاف الجعفري.. أن بعض الأسئلة الأخري لم يكن بالإمكان الإجابة عنها لأنها بطبيعتها لا يمكن الإجابة عنها في هذه المرحلة المبكرة بحكم أن المؤتمر نفسه لم يعقد وفي واقع الأمر فإن نتائج مؤتمر سوتشي ستكون محصلة الحوار بين المشاركين السوريين أنفسهم في هذا المؤتمر لأن الهدف من سوتشي هو حوار وطني سوري سوري دون تدخل خارجي حيث سيحضر المؤتمر نحو 1600 مشارك يعكسون مختلف مكونات الشعب السوري.



وقال الجعفري.. ليس من المصادفة أن يتزامن انعقاد محادثات فيينا مع تسريب أو توزيع مقصود لما تسمي ورقة غير رسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف حول سورية والتي وضعها ممثلو خمس دول اجتمعوا في واشنطن ثم باريس وهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وجميعهم مشاركون في سفك الدم السوري منذ بداية الأزمة.



وأضاف الجعفري.. هذا بحد ذاته أشبه ما يكون بالكوميديا السوداء التي نعيشها في فصل جديد من فصول التآمر علي سورية إذ كيف لدولة مثل أمريكا أوجدت تنظيم “داعش” الإرهابي وحمته ورعته وما زالت تقاتل من أجله فوق الأرض السورية وهي دولة تنتهك السيادة السورية بوجودها العسكري علي أراضيها في تحد صارخ لكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية كيف لدولة كهذه غرقت أيديها وأيدي أدواتها بالدم السوري واعتدت مباشرة علي سورية أن تتحدث عن الحل السياسي والمستقبل في سورية.

كيف يمكن لدول كبريطانيا وفرنسا اللتين تتبعان السياسة الأمريكية كأعمي يقود أعمي أن تكونا مبصرتين لأي حل أو أفق سياسي في سورية



وتابع الجعفري.. كيف يمكن لدول كبريطانيا وفرنسا اللتين تتبعان السياسة الأمريكية كأعمي يقود أعمي أن تكونا مبصرتين لأي حل أو أفق سياسي في سورية وكيف لدولة كالأردن التي تحتضن غرفة عمليات الموك العسكرية السرية وشرعت أراضيها للإرهابيين من كل حدب وصوب وحولت أراضيها إلي ملاذ امن لسبعة معسكرات لتدريب الإرهابيين وإرسالهم إلي سورية وغيرها كيف يمكن لها أن تتحدث أصلا عن السيادة والسياسة والمشاركة في صنع حل سياسي في سورية.



وقال الجعفري “إن السعودية درة التاج وقمة الديمقراطية ومنارة الحرية في الشرق ونموذج دولة القانون وقدوة الدساتير والعدل الاجتماعي وواحة العيش الرغيد والمساواة بين الجنسين.. أيقونة الانتخابات وتداول السلطة ..كيف لهذا البلد الجاهلي أن يسهم في وضع رؤي لدستور متقدم لسورية ..إنها فعلا كوميديا سوداء”.



وأكد الجعفري أن ما تسمي الورقة غير الرسمية بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستحق الحبر الذي كتبت به لأن شعبنا لم ولن يقبل بأن تأتيه الحلول بالمظلات أو علي ظهر الدبابات.



وقال الجعفري “لقد تصرف واضعو هذه الورقة غير الرسمية من خلال اللغة التي صاغوا بها ورقتهم تلك بطريقة غير مسؤولة صورت العملية السياسية في جنيف كما لو أنها ماتت.. واضعو هذه الورقة غير الرسمية يحاولون من دون قائد إعطاء الانطباع بأنهم يحاولون إحياء العملية السياسية في جنيف هم يقتلونها ويمشون في جنازتها كما يقول المثل”.



ولفت الجعفري إلي أن هذه المحاولة الفاشلة تهدف إلي تقويض محادثات جنيف ومؤتمر سوتشي وأي ملامح للحل السياسي في سورية لأن ذلك ينسجم مع سياستهم التخريبية في المنطقة.



وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الجعفري عقد اجتماعين مع دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في فيينا كما عقد اجتماعين منفصلين مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية سيرغي فرشينين ومع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف.



وجرت في جنيف ثماني جولات من الحوار السوري السوري انتهت آخرها في الرابع عشر من الشهر الماضي.

انتهي ** 2342

