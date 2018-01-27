تدمير 17 آلية ومصرع وجرح العشرات من قوات الغزو والمرتزقة باليمن

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن تدمير 17 آلية تابعة للغزاة والمرتزقة خلال التصدي لزحف واسع لهم شمال يختل.

كما أفاد المصدر ذاته، عن وقوع عشرات القتلي والجرحي في المواجهات التي سطر فيها الجيش واللجان الشعبية أروع البطولات.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد دمرا 3 آليات وطقمين عسكريين بالإضافة إلي قتل عشرات المرتزقة والغزاة في المنطقة ذاتها، في وقت سابق.

جدير ذكره أن خسائر فادحة لحقت بقوات العدوان خلال الأيام الماضية في جبهة الساحل الغربي حيث بلغت خسائر قوي الغزو والمرتزقة أكثر من سبعين آلية ومدرعة ومئات القتلي والجرحي.

انتهي ** 2342

