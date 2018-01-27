قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

طهران / 27 كانون الثاني / يناير /ارنا-
لقي ثلاثة جنود سعوديين الجمعة مصارعهم في عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن قنص 3 جنود سعوديين في قرية قوي وموقعي الشبكة والدخان.
وقنصت وحدة القناصة 10 جنود سعوديين في جبهات الحدود خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد الجنود الذين تم قنصهم منذ السبت الماضي إلي 13 جنديا سعوديا.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

قنص

جنود سعوديين

جيزان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

معظم المشاهدات

طهران: الكیان الصهیونی هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

طهران: الكیان الصهیونی هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

العبادي يبحث في دافوس فرص دعم العراق اقتصاديا بعد دحر داعش

العبادي يبحث في دافوس فرص دعم العراق اقتصاديا بعد دحر داعش

سفیر ایران فی یریفان: لا قیود لنا لتطویر العلاقات مع ارمینیا

سفیر ایران فی یریفان: لا قیود لنا لتطویر العلاقات مع ارمینیا

ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

اللواء صفوي: التلاحم بين الشعب والمسؤولين هو سر نجاح البلاد

اللواء صفوي: التلاحم بين الشعب والمسؤولين هو سر نجاح البلاد

أحدث الأخبار

الجعفري عن السعودية: كيف لبلدٍ جاهلي أن يضع دستوراً لسوريا.. إنها حقاً كوميديا سوداء!

الجعفري عن السعودية: كيف لبلدٍ جاهلي أن يضع دستوراً لسوريا.. إنها حقاً كوميديا سوداء!

تدمير 17 آلية ومصرع وجرح العشرات من قوات الغزو والمرتزقة باليمن

تدمير 17 آلية ومصرع وجرح العشرات من قوات الغزو والمرتزقة باليمن

قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب ايران

برسبوليس يغرد بعيدا خارج السرب في الدوري الايراني

بفوزه علي بيكان 3-1

برسبوليس يغرد بعيدا خارج السرب في الدوري الايراني

موضوعات مرتبط