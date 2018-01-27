قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

طهران / 27 كانون الثاني / يناير /ارنا-لقي ثلاثة جنود سعوديين الجمعة مصارعهم في عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهة جيزان.
وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن قنص 3 جنود سعوديين في قرية قوي وموقعي الشبكة والدخان.وقنصت وحدة القناصة 10 جنود سعوديين في جبهات الحدود خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد الجنود الذين تم قنصهم منذ السبت الماضي إلي 13 جنديا سعوديا.انتهي ** 2342
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