قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن قنص 3 جنود سعوديين في قرية قوي وموقعي الشبكة والدخان.

وقنصت وحدة القناصة 10 جنود سعوديين في جبهات الحدود خلال الأسبوع الماضي ليرتفع عدد الجنود الذين تم قنصهم منذ السبت الماضي إلي 13 جنديا سعوديا.

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