هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة وقعت في الساعة الحادية عشرة و 47 دقيقة و 36 ثانية من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 17 دقيقة و 36 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان الهزة الارضية وقعت علي بعد 14 كم من ناحية سومار وفي عمق 8 كم من سطح الارض وكان مركزها عند القاء خطي العرض الشمالي 33.77 والطول الشرقي 45.73 درجة.

وفي هذا الصدد قال مساعد قائممقام قصرشيرين للشؤون السياسية والاجتماعية نعمت الله نازبروردة في تصريح لوكالة 'ارنا' انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر مادية او بشرية جراء هذه الهزة الارضية.

واضاف، ان فرق الاغاثة والانقاذ متواجدة في المنطقة وهي علي اتم الاستعداد لتقديم اي مساعدة ممكنة عند الحاجة.

يذكر ان هزة ارضية مدمرة بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر ضربت غرب محافظة كرمانشاه غرب ايران يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

والحق الزلزال اضرارا كلية وجزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.

انتهي ** 2342

