برسبوليس يغرد بعيدا خارج السرب في الدوري الايراني

افتتح لاعب بيكان السابق غادوين منشا اهداف برسبوليس في الدقيقة 10 من المباراة بعدما تلقي الكرة داخل منطقة الجزاء وبحركة سريعة استدار وسدد الكرة قوية سكنت الشباك علي يمين حارس بيكان.

وعزز علي عليبور رصيد برسبوليس بهدف ثان في الدقيقة 13 بهدف رائع من تسديدة قوية علي مشارف خط الجزاء.

وفي الدقيقة 58 قلص بيكان الفارق بواسطة لاعبه مهدي شيري من ضربة حرة في الجناح الايسر، ليسترجع الامل بتعديل النتيجة حيث شن العديد من الهجمات التي افتقرت الي الدقة والخطورة.

وعاد عليبور ليوسع الفارق من جديد ويحسم الموقف بهدف سجله من زاوية ضيقة علي يسار حارس بيكان رحمان احمدي في الدقيقة 83 من المباراة.

وبهذا الفوز الذي سجله برسبوليس فقد ارتفع رصيده الي 48 نقطة بفارق 12 نقطة عن اقرب منافسيه فولاد اهواز الذي يمتلك 36 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيكان.

وقد حقق برسبوليس لغاية الان 14 انتصارا و 6 تعادلات ومني بخسارة واحدة كانت امام بيكان بالذات في دور الذهاب.

واسفرت سائر مباريات المرحلة عن فوز ذوب اهن علي مضيفه استقلال خوزستان 2-0 واستقلال طهران علي بارس جنوبي جم 4-0 وسايبا علي بديدة 1-0 وصنعت نفط ابادان علي سبيدرود رشت 3-0 وفولاد علي مضيفه سباهان 1-0 فيما تعادل غسترش فولاد تبريز مع نفط طهران 1-1 ومشكي بوشان مشهد مع تراكتور سازي تبريز 0-0 .

انتهي ** 2342

