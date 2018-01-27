السفير الايراني في يريفان يدعو المنتجين الايرانيين لاستثمار فرصة الصادرات الي ارمينيا واورآسيا

وخلال لقائه في العاصمة الارمينية يريفان مدراء شركة تطوير الصناعات في بهشهر (شمال ايران)، قال سجادي، انه وفي ضوء الغاء الرسوم التفضيلية للسلع المنتجة في منطقة اورآسيا، فبامكان الشركات الايرانية استثمار هذه الفرصة لصادرات سلعها الانتاجية.

واعتبر السفير الايراني تدشين منطقة مغري الحرة فرصة مناسبة اخري لمنتجي ومصدر السلع الايرانية، واضاف ان التجار الايرانيين وفي حال استثمار هذه الفرصة المناسبة بصورة جيدة لن يكون بامكانهم فقط توفير حاجات دول منطقة اورآسيا، بل يمكنهم المبادرة كذلك لتصدير منتوجاتهم الي اوروبا ايضا.

واشار الي نهج الجهاز الدبلوماسي في البلاد الرامي لدعم الاقتصاد والانتاج الداخلي والصادرات غير النفطية واضاف، ان السفارة الايرانية في ارمينيا قد ضاعفت جهودها في هذا السياق وتسعي لاداء دورها بافضل صورة ممكنة.

انتهي ** 2342

