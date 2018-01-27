الرئيس اللبناني: لضرورة منع اسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي علي الحدود

بيروت/26 كانون الثاني/يناير/ارنا-دعا رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الامم المتحدة لمنع الكيان الصهيوني من الجدار الإسمنتي علي الحدود مع لبنان.

و ابلغ عون الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جنكا MIROSLAV JENCA الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يعلّق اهمية كبري علي الدور الذي يحب ان تلعبه الامم المتحدة لمنع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي علي طول الحدود اللبنانية الجنوبية قبل تصحيح النقاط الـــ 13 المتحفظ عليها من ' الخط الازرق'، لافتا الي التداعيات التي يمكن ان يسببها مضي اسرائيل في بناء الجدار علي الامن والاستقرار في الجنوب.
وشدد الرئيس عون علي ان الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لقرار مجلس الامن الرقم 1701 تضع المجتمع الدولي امام مسؤولية الزام اسرائيل وقف هذه الانتهاكات، لاسيما وان لبنان التزم تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته ولم يحصل اي خرق له من الجانب اللبناني منذ اقراره في العام 2006.
ولفت رئيس الجمهورية اللبنانية المسؤول الاممي، الي ان مسألة النزوح السوري الي لبنان تتطلب معالجة سريعة نظرا للتداعيات السلبية التي خلّفتها سياسيا واقتصاديا وتربويا واجتماعيا وامنيا، لاسيما وان المساعدات الدولية التي تقدم لرعاية شؤون النازحين، غير كافية ولا تتم عبر الدولة اللبنانية.
وكان جنكا نقل الي الرئيس عون في مستهل اللقاء الذي حضرته ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان برنيل كاردل، تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وتمنياته له بالتوفيق في قيادته السفينة اللبنانية نحو شاطئ الامان، مقدّرا للشعب اللبناني الرعاية التي يقدمها للنازحين السوريين.
وشدد المسؤول الاممي علي ان الامم المتحدة حريصة علي استمرار الاستقرار والهدوء علي الحدود الجنوبية، وهي باشرت اتصالاتها مع اسرائيل لمعالجة قضية الجدار الاسمنتي، وعلي ان اجتماعا سوف يعقد بداية الشهر المقبل في الناقورة لاعضاء اللجنة العسكرية الثلاثية للبحث في هذه المسألة، ولفت الي ان الامم المتحدة متمسكة بتطبيق القرار 1701، وانه سوف ينتقل الي الجنوب لمعاينة الوضع ميدانيا بالتنسيق مع قيادة القوات الدولية العاملة هناك.
وجدد جنكا وضع امكانات الامم المتحدة بتصرف لبنان ومواكبتها للمؤتمرات التي سوف تعقد في روما وباريس وبروكسل، لدعم الجيش والقوي الامنية اللبنانية والوضع الاقتصادي ومعالجة قضية النازحين السوريين.
وردا علي استيضاح المسؤول الاممي، اكد الرئيس عون ان الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 6 ايار المقبل.
انتهي**2054 ** 2342



برچسب ها

سياسي

ميشال عون

الكيان الصهيوني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس اللبناني: لضرورة منع اسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي علي الحدود

معظم المشاهدات

طهران: الكیان الصهیونی هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

طهران: الكیان الصهیونی هو بؤرة مشاكل الشرق الاوسط

العبادي يبحث في دافوس فرص دعم العراق اقتصاديا بعد دحر داعش

العبادي يبحث في دافوس فرص دعم العراق اقتصاديا بعد دحر داعش

سفیر ایران فی یریفان: لا قیود لنا لتطویر العلاقات مع ارمینیا

سفیر ایران فی یریفان: لا قیود لنا لتطویر العلاقات مع ارمینیا

ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

ايران تستضيف اجتماع قادة القوات البحرية لدول شمال المحيط الهندي

اللواء صفوي: التلاحم بين الشعب والمسؤولين هو سر نجاح البلاد

اللواء صفوي: التلاحم بين الشعب والمسؤولين هو سر نجاح البلاد

أحدث الأخبار

الجعفري عن السعودية: كيف لبلدٍ جاهلي أن يضع دستوراً لسوريا.. إنها حقاً كوميديا سوداء!

الجعفري عن السعودية: كيف لبلدٍ جاهلي أن يضع دستوراً لسوريا.. إنها حقاً كوميديا سوداء!

تدمير 17 آلية ومصرع وجرح العشرات من قوات الغزو والمرتزقة باليمن

تدمير 17 آلية ومصرع وجرح العشرات من قوات الغزو والمرتزقة باليمن

قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

قنص 3 جنود سعوديين في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب ضواحي سومار غرب ايران

برسبوليس يغرد بعيدا خارج السرب في الدوري الايراني

بفوزه علي بيكان 3-1

برسبوليس يغرد بعيدا خارج السرب في الدوري الايراني

موضوعات مرتبط