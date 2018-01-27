الرئيس اللبناني: لضرورة منع اسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي علي الحدود

و ابلغ عون الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جنكا MIROSLAV JENCA الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يعلّق اهمية كبري علي الدور الذي يحب ان تلعبه الامم المتحدة لمنع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي علي طول الحدود اللبنانية الجنوبية قبل تصحيح النقاط الـــ 13 المتحفظ عليها من ' الخط الازرق'، لافتا الي التداعيات التي يمكن ان يسببها مضي اسرائيل في بناء الجدار علي الامن والاستقرار في الجنوب.

وشدد الرئيس عون علي ان الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لقرار مجلس الامن الرقم 1701 تضع المجتمع الدولي امام مسؤولية الزام اسرائيل وقف هذه الانتهاكات، لاسيما وان لبنان التزم تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته ولم يحصل اي خرق له من الجانب اللبناني منذ اقراره في العام 2006.

ولفت رئيس الجمهورية اللبنانية المسؤول الاممي، الي ان مسألة النزوح السوري الي لبنان تتطلب معالجة سريعة نظرا للتداعيات السلبية التي خلّفتها سياسيا واقتصاديا وتربويا واجتماعيا وامنيا، لاسيما وان المساعدات الدولية التي تقدم لرعاية شؤون النازحين، غير كافية ولا تتم عبر الدولة اللبنانية.

وكان جنكا نقل الي الرئيس عون في مستهل اللقاء الذي حضرته ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان برنيل كاردل، تحيات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وتمنياته له بالتوفيق في قيادته السفينة اللبنانية نحو شاطئ الامان، مقدّرا للشعب اللبناني الرعاية التي يقدمها للنازحين السوريين.

وشدد المسؤول الاممي علي ان الامم المتحدة حريصة علي استمرار الاستقرار والهدوء علي الحدود الجنوبية، وهي باشرت اتصالاتها مع اسرائيل لمعالجة قضية الجدار الاسمنتي، وعلي ان اجتماعا سوف يعقد بداية الشهر المقبل في الناقورة لاعضاء اللجنة العسكرية الثلاثية للبحث في هذه المسألة، ولفت الي ان الامم المتحدة متمسكة بتطبيق القرار 1701، وانه سوف ينتقل الي الجنوب لمعاينة الوضع ميدانيا بالتنسيق مع قيادة القوات الدولية العاملة هناك.

وجدد جنكا وضع امكانات الامم المتحدة بتصرف لبنان ومواكبتها للمؤتمرات التي سوف تعقد في روما وباريس وبروكسل، لدعم الجيش والقوي الامنية اللبنانية والوضع الاقتصادي ومعالجة قضية النازحين السوريين.

وردا علي استيضاح المسؤول الاممي، اكد الرئيس عون ان الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها المقرر في 6 ايار المقبل.

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